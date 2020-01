De Pedro: "Somos respetuosos de la voluntad popular de los argentinos vivan donde vivan"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, calificó como “muy buena” la relación del gobierno nacional con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, y aseguró que el objetivo del Ejecutivo nacional es “escuchar al gobernador y recomponer la relación con Córdoba”, al tiempo que manifestó que “desde Nación no hay ningún tipo de discriminación ni con Córdoba ni con ninguna provincia”.



Antes de un nuevo encuentro entre De Pedro y Schiaretti en Córdoba el marco de la adhesión de la provincia al programa de la Tarjeta Alimentar, dentro del plan 'Argentina contra el hambre', el ministro del Interior remarcó: “Somos respetuosos de la voluntad popular de los argentinos vivan donde vivan”.



En una entrevista con el diario La Voz publicada hoy, De Pedro además contó que el presidente Alberto Fernández le indicó "generar un camino para recomponer la relación con el gobernador y la provincia, que tiene que ver con la situación económica, social y las deudas que tiene la Nación con Córdoba”.



Sobre la relación entre el Gobierno y Schiaretti, el funcionario nacional consideró: “La relación con la provincia, y en particular con el gobernador es muy buena. Hemos tenido muy buen diálogo. Escuchamos los reclamos del gobernador por algunas deudas que tenía el gobierno de Mauricio Macri”.



A la hora de analizar la relación con Schiaretti luego de los roces políticos durante la campaña electoral del año pasado en la que el mandatario peronista cordobés no apoyó explícitamente al Frente de Todos, De Pedro sostuvo que en las últimas charlas luego del 10 de diciembre “hubo coincidencias en comenzar a transitar un camino de unidad”.



En ese sentido, el ministro nacional resaltó el caso del candidato a intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, donde los diferentes sectores del peronismo diseñaron "una estrategia para ir en un frente juntos en las elecciones municipales”.



Con respecto al apoyo de los diputados nacionales de Córdoba a las iniciativas del Ejecutivo en el Parlamento, De Pedro manifestó que “en el Congreso hay mucho diálogo porque se trata de consensuar políticas, se discute".



"El presidente del bloque del Frente de Todos (Máximo Kirchner) tiene una excelente relación con los legisladores cordobeses”, remarcó.



Otro de los puntos a lo que se refirió De Pedro fue la relación con los intendentes al afirmar que desde la Casa Rosada son “muy respetuosos de la institucionalidad de la provincia" y que el gobierno nacional "tiene políticas focalizadas en los municipios que de manera coordinada se podrán aplicar en Córdoba”.



Sobre la situación del PJ en cada provincia, el miembro de La Cámpora señaló: “Nuestra visión es que cuanto más unidad generemos en el peronismo más soluciones les vamos a poder dar a los argentinos. Todas las versiones del peronismo deben trabajar para generar la unidad, aunque después cada provincia tiene su autonomía y puede terminar resolviendo como mejor le parezca”.