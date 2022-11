De "saltar cadáveres", al Mundial: la impresionante vida de Anthony

En la previa del Mundial de Qatar, el brasileño Anthony atrapó las miradas de muchos fanáticos. El delantero de la Selección de Brasil reveló su historia de vida en diálogo con The Players Tribune. En la plataforma digital antes mencionada, el jugador del Manchester United impactó a más de uno con sus revelaciones. Eso, tras informar que en la favela que vivía debía "saltar cadáveres" constantemente.

"La verdadera presión fue cuando vivía en una favela y me iba a la escuela a las nueve de la mañana sin saber si podría volver a comer hasta las nueve de la noche. Nací en el infierno. Eso no es una broma. Para mis amigos europeos que no saben, la favela donde crecí en São Paulo en realidad se llama Inferninho, ‘pequeño infierno’. Si realmente quieres entenderme como persona, entonces debes entender de dónde soy. Mi historia. Mis raíces. Inferninho", partió diciendo Anthony.

Publicidad

Sobre su estilo de jugar, buscando siempre los lujos, dijo: "Es un lugar infame. A quince pasos de nuestra puerta principal, siempre había traficantes de drogas haciendo sus negocios, pasándose cosas de mano en mano. Estábamos tan acostumbrados a ver armas que ni siquiera daba miedo. Eran sólo una parte de la vida cotidiana. Solo aquellos que lo han vivido pueden entenderme".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Triste pasado de Anthony

"En mi camino a la escuela una mañana, cuando tenía unos 8 o 9 años, me encontré con un hombre tirado en el callejón. Él no se movía. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba muerto. En la favela te vuelves un poco insensible a estas cosas. No había otra manera de ir, y tenía que ir a la escuela. Así que cerré los ojos y salté el cadáver. Mi amor desde la cuna. En Inferninho no nos importan los juguetes para Navidad. Cualquier pelota que ruede es perfecta para nosotros", aportó Anthony.

Por otra parte, el brasileño detalló: "En la favela juegan niños, ancianos, maestros, trabajadores, traficantes, mafiosos. Ahí son todos iguales. Jugaba descalzo, no importaba que me sangraran los pies. No tenía dinero para comprarme botines. Yo era pequeño, pero regateaba con una mezquindad que venía de Dios. Driblar siempre fue algo dentro de mí. Fue un instinto natural. Y me negué a inclinar la cabeza ante nadie. Con una pelota en los pies no tenía miedo".

"¿Miedo? ¿Qué es el miedo? Cuando creces teniendo que saltar sobre cadáveres solo para llegar a la escuela, no puedes tener miedo de nada en el fútbol. Las cosas que he visto, la mayoría de los expertos en fútbol solo pueden imaginar. Hay cosas que no puedes dejar de ver", sentenció en la entrevista antes mencionada. Sin dudas, vivirá el Mundial de Qatar de la mejor forma con Brasil.