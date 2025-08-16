Una multitud de familias se dio cita este sábado 16 de agosto en la Peatonal de San Juan para participar de la gran búsqueda del tesoro organizada por GRUPO HUARPE en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos. La actividad, que forma parte de los festejos por el Día del Niño, convirtió el microcentro capitalino en un gran escenario lúdico, lleno de color, música y entretenimiento.

Siguendo las pistas encontraron el GRAN PREMIO. FOTO: DIARIO HUARPE

Desde temprano, decenas de niños acompañados por sus familias comenzaron a recorrer los locales comerciales adheridos en busca de las pistas del juego. Los participantes recibieron un tarjetón ilustrado con un mapa del recorrido y diversas consignas, teniendo como objetivo principal identificar la figura del guanaco del HUARPE en las vidrieras de los establecimientos. La búsqueda generó un movimiento inusual en la Peatonal, revitalizando el espacio público y promoviendo la interacción entre los asistentes y los comerciantes.

Publicidad

Todos participaron en el evento para los más chicos. FOTO: DIARIO HUARPE

Esta celebración se enmarca dentro de los festejos por los 20 años de DIARIO HUARPE, continuando con una serie de actividades que ya han recorrido toda la provincia durante los últimos meses.