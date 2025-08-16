En el marco de las celebraciones por el Día del Niño organizadas en la Peatonal de San Juan de GRUPO HUARPE, se llevaron a cabo los esperados sorteos de bicicletas entre los participantes que completaron la actividad de búsqueda del tesoro. Los primeros afortunados en resultar ganadores fueron David Chifel y Francesca Chifel.

Francesca Chifel, ganadora. FOTO: DIARIO HUARPE

David Chifel, uno de los ganadores. FOTO: DIARIO HUARPE

En una segunda instancia del sorteo, resultaron favorecidas Ludmila Campillay y Yamila Medina, completando así el grupo de ganadores de los principales premios de la jornada. La entrega de las bicicletas se realizó en el stand principal del evento.

Yamila Medina, ganadora. FOTO: DIARIO HUARPE

Ludmila Campillay, ganadora. FOTO: DIARIO HUARPE

Estos premios se sumaron a los festejos de los 20 años de DIARIO HUARPE. El evento fue gracias al trabajo en conjunto de GRUPO HUARPE, la Municipalidad de Capital y Comerciantes Unidos.