La felicidad de los organizadores del gran festejo del Día del Niño

La Peatonal capitalina vivió este sábado una verdadera fiesta familiar con la gran Búsqueda del tesoro organizada por Grupo Huarpe, la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos, en el marco de los festejos por el Día del Niño.

El microcentro capitalino se llenó de color, música y actividades lúdicas que reunieron a cientos de familias, transformando el paseo peatonal en un escenario de diversión y encuentro comunitario.

Desde la organización, Carlos Iramain, vicepresidente de Comerciantes Unidos, expresó su satisfacción por la convocatoria: “Muy feliz por la participación de la gente. Estamos muy contentos, y quiero dar un agradecimiento especial a la Municipalidad de la Capital y a los comerciantes. Ha sido un año difícil, pero ahora los comercios están vendiendo en este Día del Niño.

La intendenta de Capital, Susana Laciar, devolvió los elogios y subrayó el papel del sector comercial: "Se trata de un pequeño presente para los chicos, pero sobre todo de una jornada que pudieron compartir en compañía de sus familias”.

En representación del Gobierno provincial, participó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien puso en valor el costado económico de la actividad: “Además de la celebración, es un gancho para que la gente pueda comprar en los comercios, justamente en esta fecha tan importante. No hay nada más lindo que una sonrisa de un niño, y eso fue lo que vivimos, verlos divertirse”.