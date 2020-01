Declaró el efectivo de la Federal acusado de consumo de pornografía infantil

Tras casi un mes de detención y en plena feria judicial, el subcomisario Víctor Hugo Camargo fue citado a declaración indagatoria y entre las frases que soltó, dijo que quiere que se investigue a fondo el hecho ya que él es inocente.

Trató de explicar al doctor Benito Ortíz del Primer Juzgado de Instrucción quien le tomó la indagatoria, que siendo él una persona que conoce como bloquear y evitar ser rastreado por este tipo de accionar (Camargo es perito informático de la Policía Federal), haya cometido semejante error que lo deje en infracción ante un delito semejante. Eso a modo de explicar que es inocente de lo que se lo acusa.

El caso se instruye en el Cuarto Juzgado de Instrucción del doctor Martín Heredia Zaldo, quien no tomó la declaración porque entró en feria y el caso pasó al Quinto de Instrucción, que por la misma razón no lo indagó a Camargo y finalmente en virtud de que el imputado no puede estar detenido sin haber sido indagado, finalmente el doctor Benito Ortíz, le tomó la declaración indagatoria.

Camargo dejó entrever que podría tratarse de un sabotaje y que alguien más, pudiera haber accedido a su computadora y abrió algún archivo de contenido sexual infantil (de existir ese delito) por el cual hoy es investigado y permanece detenido.

Manifestó que espera que se hagan todas las pericias a sus equipos y soportes informáticos secuestrados como celular, computadoras y pendrives, para que se descubra la verdad sobre su persona.

Camargo contó con el acompañamiento del doctor Gustavo de la Fuente, y se habría mostrado muy seguro en sus dichos frente al juez.

Es sospechoso de haber violado el Artículo 128 del Código Penal Argentino respecto de la pornografía infantil que indica: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Víctor Hugo Camargo es un alto mando de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina con asiento en San Juan y se desempeñaba hasta antes de su detención como perito informático.

Tiene 46 años, es soltero y vive con sus padres que son de avanzada edad, es parte de la fuerza federal desde hace unos 25 años y es considerado por sus pares como una de las personas más capacitadas en la tarea que realiza como perito, aunque además lleva a adelante otras tareas en la fuerza con excelente desempeño.

Finalizadas las pericias por parte de los especialistas informáticos de la justicia, se conocerá cual será el futuro del subcomisario quien se encuentra alojado en una comisaría de Chimbas, donde por lo general son enviados miembros de las fuerzas policiales en conflicto con la ley. Eso hasta que un juez determine si es liberado, enviado a otro ámbito judicial o si pasa a un recinto más específico como el Servicio Penitenciario Provincial.

No se ha comentado hasta el momento si podría ser trasladado a la Capital Federal para continuar con la causa donde se inició el hecho y adonde llegó el pedido de investigación por parte de Childrens Internacional.

Desde ese organismo se detectó que un IP de un soporte informático que pertenecería al efectivo policial y estaba consumiendo pornografía infantil.

El abogado de Camargo indicó que no habría elementos que compliquen la situación de su defendido y se mostró optimista en cuanto a su inocencia.