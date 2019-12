Defensa y Justicia y Godoy Cruz despiden el año en Florencio Varela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza, ambos de flojas campañas en la nueva temporada, animarán mañana uno de los cuatro partidos que darán continuidad a la fecha 16 de la Superliga, la última antes del receso de verano.



El encuentro se disputará este domingo a partir de las 17.35 en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, con arbitraje de Lucas Comesaña y será televisado por la señal de cable Fox Sports.



Defensa, dirigido por el rosarino Mariano Soso, que mantuvo este semestre un andar muy irregular, logró reponerse y obtuvo 8 de los últimos 15 puntos en juego.



Más allá de los números, es de destacar la importancia de los rivales que enfrentó en este tramo del torneo, superó a San Lorenzo y Lanús, igualó ante los candidatos al título, Argentinos Juniors y Racing, y sólo perdió en los últimos cinco compromisos ante Newell´s en Rosario.



Defensa, sin riesgos y cómodo en la tabla de promedios, quiere sumar para prenderse en la pelea por acceder a zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021, llega entonado para el encuentro de mañana luego de vencer a Lanús (2-0) y empatar ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda (1-1).



Como "equipo que gana no se toca", el "Halcón de Varela" iría con el mismo once titular que igualó en su última presentación 1-1 en Avellaneda ante el campeón vigente Racing, por lo que cerrará el año por tercera ocasión consecutiva con la misma formación inicial.



Por su parte, Godoy Cruz, que se ubica en el último puesto de la actual Superliga, con nueve puntos, y tiene que sumar para no complicarse la próxima temporada en cuanto a la zona de promedios, anunció este viernes la llegada de Mario Alfredo Sciacqua como nuevo entrenador del Tomba.



El equipo mendocino comenzó el campeonato bajo la conducción de Lucas Bernardi (hasta la tercera fecha), luego asumió Javier Patalano (de la cuarta jornada a la séptima) y desde entonces el plantel profesional quedó a cargo de Daniel Oldrá (quien volverá a sus funciones como coordinador de fútbol del club bodeguero).



En cuanto al equipo, en su despedida, el DT Oldrá dispuso dos modificaciones respecto al once titular que perdió estrepitosamente en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina ante Talleres de Córdoba (0-5), el ingreso del capitán Tomás Cardona, luego de las dos fechas de suspensión, en reemplazo del defensor Agustín Aleo y el delantero Ezequiel Bullaude por el puntano Marcelo Freites.



En el corto historial entre ambos, apenas jugaron cinco partidos, el Halcón ganó dos, sin victorias aún de los mendocinos y empataron los restantes tres encuentros.







= Probables formaciones =



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Ignacio Aliseda y Nicolás Fernández. DT: Mariano Soso



Godoy Cruz: Juan Bolado; Néstor Breitenbruch, Joaquín Varela, Miguel Jacquet y Tomás Cardona; Kevin Gutiérrez, Juan Andrada, Gabriel Alanís y Juan Brunetta; Ezequiel Bullaude y Tomas Badaloni. DT: Daniel Oldrá.



Árbitro: Lucas Comesaña



Cancha: Defensa y Justicia



Hora de inicio: 17.35



TV: Fox Sports