Defensoría del Pueblo de Santa Fe pide inclusión de alimentos saludables en Precios Cuidados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó hoy la inclusión de alimentos saludables y de productos aptos para celíacos en el Programa de Precios Cuidados.



El pedido fue oficializado por el jefe del organismo, Raúl Lamberto, mediante dos cartas, una a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español; y otra a su homólogo provincial, Juan Marcos Aviano.



En ellas, manifiesta que el objetivo es “mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos”, por lo que considera "indispensable la incorporación, al programa Precios Cuidados, de productos frescos, incluyendo carnes, frutas y verduras; lo que redundará en beneficio no sólo de los afectados por la enfermedad mencionada, sino de toda la población, al mejorarse su calidad de vida”.



En cuanto a la necesidad de una alimentación saludable, agregó que abarcaría "no sólo para los celíacos, sino también para todos los ciudadanos principalmente aquellos que se encuentran dentro de los sectores más vulnerables”.



Lamberto explicó que “la principal complicación de los alimentos incluidos (en el programa) es que tienen una alta proporción de alimentos ultra procesados que son aquellos que según la clasificación nova están vinculados a la aparición de enfermedades crónicas transmisibles”.



En este punto, especificó que "en un país donde una alta cantidad de la población tiene sobrepeso, en especial sus niños, y hay tasas crecientes de diabetes" es conveniente que "se trate de alimentos frescos y que la proporción se incline a alimentos frescos y no ultra procesados”.



En cuanto a la situación de los celíacos señaló que “el único tratamiento es la alimentación” y ahondó: “Las personas con celiaquía no pueden consumir trigo, avena, cebada, centeno ni almidón modificado y es por esto que también solicitamos que se incluyan alimentos acordes a la dieta de un celíaco”.



La misiva explica que “el programa abarca 311 productos a nivel nacional, y será revisado trimestralmente, y en la provincia próximamente se incluirían alrededor de cincuenta productos elaborados en Santa Fe, con precios de referencia”.