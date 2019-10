Definen homenaje a los caídos en Islas Malvinas en el servicio público de pasajeros de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Concejo Deliberante de La Plata definirá hoy si aprueba un proyecto de ordenanza que dispone un homenaje permanente a los ex combatientes y civiles caídos en la guerra de Malvinas en las unidades del servicio público de pasajeros en la capital bonaerense. La iniciativa, una propuesta del Centro de Ex Combatientes en las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata fue presentada por el bloque Unidad Ciudadana, y recibió el acompañamiento de todas bancadas. El proyecto se establece que la imagen del rostro junto al nombre y apellido cada ex combatiente será acompañado por la leyenda "Soldado caído en Malvinas, Héroe en la lucha por la soberanía", junto a los logos del Cecim y la Municipalidad de La Plata. La iniciativa prescribe que el listado de ex soldados conscriptos y civiles vinculados a la ciudad y caídos en combate será provisto por el propio Cecim, en tanto que se establece que el Ejecutivo, a través de la reglamentación, realice las correcciones presupuestarias para su ejecución. En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que "El Estado debe realizar todas las gestiones necesarias para que se reconozcan, se honren y se conozcan esas identidades, esos rostros que reflejan la juventud de Los Únicos Héroes de la Guerra de Malvinas, quienes cayeron defendiendo la soberanía y dieron vida a la democracia".