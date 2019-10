Del Caño en el acto de la izquierda en el Obelisco: "los trabajadores no pueden pagar la crisis"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El candidato presidencial por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, aseguró hoy que esa coalición es "la única fuerza que plantea que los trabajadores no pueden pagar la crisis que no generaron", en el cierre del acto que ese espacio hizo en el Obelisco a tres semanas de las elecciones generales. "Somos la única fuerza política que dice que en esta realidad no perdimos todos, porque mientras la mayoría del pueblo se hunde en la desocupación y la miseria, unos pocos se la fugaron y obtuvieron ganancias millonarias. Por eso nuestro objetivo es que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador", remarcó del Caño, principal orador que tuvo esta concentración. Militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (IS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y representantes del Frente Piquetero y el Sindicalismo Combativo se congregaron para escuchar los discursos de los principales candidatos del Frente de Izquierda. En una multitudinaria manifestación, en la que conjugaron las emblemáticas banderas rojas de la izquierda obrera con los pañuelos verdes, distintivos de las causas feministas, Del Caño sostuvo que "por primera los trabajadores y socialistas de Argentina se presentaron en un escenario que hasta ahora solo era ocupado por los partidos tradicionales históricos". "(Mauricio) Macri no hizo todo este desastre solo. Tuvo cómplices y colaboradores: los gobernadores y legisladores que hoy se encuadran en el Frente de Todos con Alberto Fernández, como Juan Manzur y Sergio Massa", remarcó Del Caño. El actual diputado nacional insistió con la ruptura con el FMI, rechazó el pacto social planteado por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y planteó "suspender los despidos y el desconocimiento de la deuda externa". Por su parte, la candidata a vicepresidenta por el Frente, Romina Del Plá, fustigó a la conducción de la CGT y exigió la convocatoria a un paro general de 36 horas "como inicio de un plan de lucha que termine con el régimen del FMI". "Nos plantean como salida negociar la deuda a la uruguaya y eso sólo significa más ajuste para la educación y la salud. Por eso llamamos a votar luchadores para cortar las ganancias para los ajustadores", remarcó la diputada nacional y gremialista docente. La primera candidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, afirmó que Mauricio Macri dejará el gobierno tras las elecciones, pero "el ajuste, el FMI y la crisis se quedan". "También se quieren quedar los que nos niegan nuestros derechos más elementales a las mujeres, que seguimos muriendo por causas totalmente evitables producto del aborto clandestino. Sólo el Frente de Izquierda garantiza listas sin antiderechos, 100 % verdes", subrayó la legisladora porteña. Néstor Pitrola, quien encabeza la lista a diputados nacionales del Frente de Izquierda en provincia de Buenos Aires, afirmó que "el futuro de Argentina es la realidad que hoy se vive en Chubut", y respaldó las huelgas que llevan a cabo los gremios de esa provincia contra el gobierno de Mariano Arcioni. "Reivindicamos la lucha de los trabajadores de Chubut y los acampes de los movimientos sociales que con sus movilizaciones instalaron el debate sobre el hambre en Argentina", señaló el dirigente del PO. También pronunciaron discursos los dirigentes Vilma Ripoll (MST), Juan Carlos Giordano (IS), Celeste Fierro (MST) y Mónica Schlotthauer (IS), y se mostró un video con un mensaje de María del Carmen Verdú, histórica referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Estos postulantes se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres, la separación de la Iglesia y el Estado, la denuncia del modelo del capitalismo extractivo y la defensa del medioambiente, y remarcaron que el Frente de Izquierda "es la única fuerza que propone una salida alternativa a la crisis".