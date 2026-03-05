Boca Juniors se recuperó de una racha de cuatro encuentros sin victorias en el Liga Profesional de Fútbol Argentina y protagonizó una noche destacada en el estadio La Fortaleza, donde superó 3-0 a Club Atlético Lanús en un partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el equipo xeneize ascendió a la zona de clasificación para los playoffs.

El partido marcó un cambio de actitud para Boca, que venía de empatar sin goles ante el mismo Lanús y de acumular varios resultados sin triunfo en el torneo, presionando al cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda. La apertura del marcador llegó temprano, con un remate potente de Santiago Ascacíbar que se desvió y sorprendió al arquero local, poniendo el 1-0 en el primer tiempo.

Publicidad

En el complemento, Miguel Merentiel fue la figura de la noche: primero definió con un cabezazo tras un centro en ventaja y luego selló el resultado con un excelente gol picado sobre el arquero, que decretó el 3-0 definitivo. El doblete del delantero aseguró una victoria amplia y clara para el conjunto visitante.

La goleada representa no solo una mejora en la producción futbolística del xeneize, sino también un alivio en la pelea por entrar entre los mejores ocho del Apertura, que otorgan acceso a la fase de playoffs, un objetivo que los hinchas y el plantel esperaban con urgencia tras varios tropiezos recientes.

Publicidad

Por su parte, Lanús, que venía de celebrar el título de la Recopa Sudamericana y con buenas sensaciones, no pudo imponer su juego ofensivo en casa y sufrió la contundencia rival, quedando con la necesidad de reagruparse de cara a sus compromisos próximos.

Con la victoria, Boca sumó un resultado clave que le permite mirar hacia arriba en la tabla de posiciones y mantener viva su ilusión de disputar el tramo final del torneo, que promete definiciones apasionantes en las próximas fechas del calendario.