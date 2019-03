Della Motta cuenta las horas para su debut en el TC

Facundo Della Motta debutará como piloto titular el próximo fin de semana en la carrera de Concepción del Uruguay del Turismo Carretera. El piloto sanjuanino irá con un Torino atendido por el equipo Las Toscas Racing.

“Estoy feliz por haber podido concretar mi ingreso al Turismo Carretera. Este objetivo comenzó hace un par de años, junto al Gobierno de San Juan, cuando se empezó con el autódromo nuevo. Ellos querían tener un piloto sanjuanino en el TC, me lo comunicaron, y empezamos a trabajar para concretarlo. Primero, en el 2017, nos metimos en el TC Mouras donde fuimos campeones y un año más tarde pegamos el salto al TC Pista donde tuvimos muy buenos resultados”, dijo a Carburando.



“Luego de diez años de automovilismo llegar al TC es todo un sueño. El objetivo es sumar kilómetros, con ellos adquirir experiencia, aprender y empezar a transitar un camino que te lleve a una larga trayectoria”, agregó.



Por último. Facundo comentó lo que espera de su participación en la categoría y comentó: “Espero que me brinde lo mismo que viene brindando hasta acá. Me siento parte de una gran categoría, disfruto cada fin de semana, cada momento y si los resultados nos acompañan todos estaremos felices”.

Della Motta fue campeón del Top Race Junior en 2012, del TC2000 en 2014 y del TC Mouras en 2017, lo que le permitió que le den el pase al Turismo Carretera.

San Juan Conocerá el Torino de Della Motta

Este miércoles a partir de las 12:00 se realizará la presentación en Casa de Gobierno del Torino #98, con el cual Facundo Della Motta representará a los sanjuaninos en el Turismo Carretera.

Posteriormente, Facundo emprende viaje para debutar como piloto titular el viernes 29 en Concepción del Uruguay, en el inicio de la actividad de entrenamientos programada por la ACTC, ente rector y organizador del Turismo Carretera.