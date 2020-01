Demanda de energia elétrica aumentou 4,5% em setembro, segundo a Fundelec

POR AGENCIA TÉLAM 21 de octubre de 2019

A demanda de energia elétrica registrou em setembro, no nível nacional, um incremento de 4,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com um relatório divulgado hoje pela Fundação Elétrica para o Desenvolvimento (Fundelec).







Setembro foi o primeiro mês que mostrou aumento na demanda de energia, despois de um ano de queda no consumo, com um acumulado de 2019 de -5%.







Sobre a geração de energia elétrica, a Fundelec disse que "a geração local apresentou um crescimento em comparação com o mês de setembro de 2018, sendo 10.623 GWh para este mês, contra 10.246 GWh para o mesmo período do ano anterior".







Segundo dados deste mês, a geração térmica fornece 56,48% dos requerimentos; as centrais hidroelétricas 27,12%, as nucleares contribuíram com 8,17%, e as geradoras de fontes alternativas 7,57% do total. Por sua vez, a importação representou 0,65% da demanda total.