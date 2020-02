Denuncian bombardeos contra civiles tras el derribo de un avión en Yemen con 40 muertos

Los rebeldes hutíes del Yemen aseguraron hoy que la coalición liderada por Arabia Saudita bombardeó a un grupo de civiles que se había reunido alrededor del fuselaje de un avión derribado por los insurgentes, lo que causó unos 40 muertos y heridos.



La agencia de noticia Saba News, controlada por los hutíes, afirmó -citando a una fuente de seguridad anónima- que las fuerzas de la alianza árabe bombardearon "una agrupación cerca de los restos del avión que fue derribado por las defensas antiaéreas" en la provincia de Jawf, en el noroeste del Yemen.



Según la fuente, cuyo reporte reprodujo la agencia de noticias EFE, los cazas volvieron a atacar cuando los médicos se encontraban en la zona atendiendo a las víctimas, lo que elevó las bajas en la acción a al menos 40 muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños, un balance "preliminar" que podría aumentar en las próximas horas.



Naciones Unidas, por su parte, confirmó en base a datos preliminares la muerte de 31 civiles en un bombardeo que no atribuyó a ninguna de las partes en conflicto.



"La información de campo preliminar indica que el 15 de febrero 31 civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en bombardeos que golpearon el área de Al Hayja del distrito de Maslub en la provincia de Jawf", indicó en un comunicado la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Yemen, Lise Grande.



Muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales de la provincia y de la capital, Sanaá, que reciben apoyo de los socios humanitarios de la ONU, y también se mandó un equipo médico móvil y un segundo estaba presto a salir, precisó la nota.



Los rebeldes habían informado poco antes del ataque del derribo con un misil tierra-aire en Jawf de un avión de combate perteneciente a la coalición árabe, que interviene en el país en favor del gobierno reconocido internacionalmente y contra los insurgentes.



El vocero de las fuerzas de esa coalición, Turki al Malki, afirmó que investigarán las informaciones recibidas sobre los posibles "daños colaterales" en las operaciones de búsqueda de uno sus aviones de combate caídos en Jawf.



La funcionaria de la ONU calificó de "tragedia" e "injustificado" el constante deceso de yemeníes, y criticó que cinco años después del inicio del conflicto las partes no sean aún capaces de actuar de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales con respecto a la protección de los civiles.



Jawf es un campo de batalla entre los hutíes, que desde 2014 controlan la capital Sanaá y amplias zonas del norte y oeste del país, y las fuerzas leales al presidente yemení reconocido internacionalmente, Abdo Rabu Mansur Hadi.



La coalición árabe apoya a estas tropas con bombardeos.



Esta no es la primera vez que los rebeldes chiítas aseguran haber disparado y abatido un avión de la alianza de países árabes sunitas que actúa contra ellos en el Yemen desde marzo de 2015.