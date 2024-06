Hace dos semanas, una denuncia en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública armó un revuelo dentro de la Policía de San Juan. El ex tesorero de la fuerza, y condenado a cárcel por el desvío de $1.000.000 en el año 2021, radicó una denuncia contra la anterior gestión por compras millonarias, por ejemplo, una de 150 computadoras para comisarías, que según él, jamás se realizaron.

El subsecretario de dicha dependencia, el abogado Damián Villavicencio, confirmó a DIARIO HUARPE que la presentación fue realizada por el oficial principal, que asistió con su abogado Marcelo Sandéz Luján. “Estamos en plena etapa de investigación, recabando la información y la documentación para determinar si hubo alguna responsabilidad”, señaló Villavicencio.

Publicidad

La denuncia salpica a la gestión del ex jefe de Policía, Luis Walter Martínez. Según el abogado, a cargo de la subsecretaría que investiga el accionar los funcionarios policiales, por ahora no se puede decir que la denuncia apunta a una persona en particular, porque estamos en plena instrucción del sumario.

Según fuentes del caso, si ese sumario determina que hubo una o varias irregularidades en las compras que menciona Vanetti, la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública presentará una denuncia en la Fiscalía Delitos Especiales. La misma que accionó contra el oficial principal ahora denunciante.

El escándalo en la Policía de San Juan se desató en abril del 2021, que ahora parece tener un capítulo de “venganza” cuando un personal del área contable vio que no cerraba una transferencia realizada por aquel entonces jefe de Tesorería, Oscar Vanetti. El principal pidió la autorización de una transferencia para efectuar un pago, que ya se había hecho. Tras el descubrimiento, el aquel entonces jefe de Policía, Luis Martínez, hizo la denuncia en Fiscalía Delitos Especiales.

La primera investigación de la UFI determinó que Vanetti logró desviar un millón de pesos aproximadamente a través de transferencias bancarias autorizadas, pero que sufrían a último momento un cambio en su destinatario. El dinero sacado de manera irregular iba a parar a la cuenta particular del extesorero, a la de su esposa, la policía María Ivana Olivares o a la de su secretaria, la cabo Carolina Tejada. Todos fueron condenados mediante un procedimiento de juicio abreviado, aunque el único que terminó en la cárcel fue el ex jefe de tesorería de la Policía.