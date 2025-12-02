La Justicia de Mendoza investiga a un hombre señalado como responsable de una serie de presuntas estafas vinculadas a la empresa Ok Eventos, dedicada a la organización de fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos. Según las denuncias, el acusado, que tiene domicilio en Guaymallén, pero también en San Juan y Buenos Aires, habría incumplido con los servicios contratados, dejando sin celebración a decenas de familias.

Las primeras presentaciones se realizaron de forma virtual luego de que varias víctimas dejaran de recibir respuestas del titular de la empresa. Durante las últimas semanas, los afectados recurrieron a escraches en redes sociales para advertir sobre la situación. Hasta el momento, la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, recibió al menos cinco denuncias, y las víctimas serán citadas en el Polo Judicial.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en el salón Casa Balear, en Rodeo de la Cruz, donde estudiantes de dos escuelas de Maipú y Guaymallén aguardaban su cena de egresados. Al llegar, fueron informados de que no había ningún evento programado. Unas 200 personas habían pagado $3.505.000 por el servicio. Los padres aseguraron que el responsable de Ok Eventos les había mostrado videos y fotos de supuestas fiestas anteriores para cerrar el acuerdo.

Otro caso similar ocurrió el 22 de noviembre con alumnos de la escuela Buena Vecinos. Según relató una madre, al ingresar al salón no encontraron la cena ni la organización prometida. El personal informó que no había insumos suficientes y que varios trabajadores no habían cobrado. Padres y estudiantes recibieron solo bebidas calientes y pequeñas bandejas con comida mínima.

Las denuncias también alcanzan a fiestas de 15 años. En el salón Quinta Bancaria, en Guaymallén, una celebración para gemelas quedó trunca debido a la falta total de servicios. Los invitados y los responsables del salón improvisaron la fiesta con lo que tenían disponible y realizaron una colecta para adquirir comida y bebidas en el momento.

Además, tres escuelas, Arrieros de los Andes, Álvarez Condarco y Capitán Vázquez, alertaron que podrían atravesar una situación similar en su fiesta programada para el 6 de diciembre. Una madre contó que al intentar contactar a la empresa no obtuvo respuestas y que los mozos que habían trabajado con el acusado le informaron que mantenía deudas con ellos. En total, los padres ya habían pagado $24.215.000 por el servicio.

Las víctimas afirmaron que el hombre continuó ofreciendo servicios a través de redes sociales, incluso después de los primeros escraches. Usuarios denunciaron que el administrador de Ok Eventos eliminaba comentarios y bloqueaba a quienes reclamaban.

La investigación judicial avanza para determinar el alcance de las presuntas estafas. Mientras tanto, las familias afectadas buscan alternativas para garantizar que los estudiantes puedan realizar sus fiestas programadas.