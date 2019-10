Denunciaron al intendente de Colonia por acoso sexual a un semana de las elecciones en Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de la ciudad de Colonia, Carlos Moreira, quedó hoy involucrado en un supuesto caso de acoso sexual, a una semana de las elecciones generales en Uruguay.



El diario local El País publicó hoy una información que señala que Moreira, del Partido Nacional (PN), era autor de mensajes que exigían sexo a una mujer a cambio de renovarle su puesto de trabajo.



En una de las grabaciones, una mujer solicita a Moreira que se renueve su pasantía laboral, pero Moreira se niega y luego afirma: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente".



Luego acuerdan que se verán en la noche y, en un segundo audio, el intendente de Colonia explicita su intención de "tener relaciones sexuales" con la mujer.



El diario informó que pese a sus intentos de comunicarse con Moreira en reiteradas ocasiones, no pudo lograrlo.



Tras estallar el escándalo, la filial de Colonia del Partido Socialista (PS) exigió a través de un comunicado la "inmediata renuncia" de Moreira y sostuvo que "la gravedad de los hecho obliga al intendente a dar un paso al costado".



Los dirigentes socialistas que integran el Frente Amplio, al frente del gobierno nacional, no descartaban iniciar acciones políticas, acaso un juicio político, o legales contra Moreira.