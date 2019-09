Denunció que un empleado del banco le robó de su cuenta $2.3 millones

Resulta que Ángel Carrizo de 68 años, un jubilado de comercio estuvo juntado su dinero, privándose de todo, hasta de tomar un helado o de comprarse ropa, para engordar una caja de ahorro bancaria en dólares y un empleado de esa entidad que lo asesoraba, habría sido quien estuvo durante mucho tiempo sacando y haciendo usufructo del mismo sin su consentimiento hasta dejar en cero dicha caja.

Carrizo contó a DIARIO HUARPE que llegó a tener una relación buena y de mucha confianza con el empleado y dijo que es de apellido González.

Este hombre incluso llegó a pedirle dinero prestado a Carrizo, algo que está prohíbo en cualquier entidad bancaria.

MIRÁ TAMBIÉN Un motociclista se descompensó, chocó contra un árbol y murió

Según el testimonio de la víctima, González le pidió prestado en una primera ocasión, $200.000 y luego, otros $150.000. Cuando Carrizo le pidió que le devuelva el dinero este llegó a retribuirle, 9000 dólares. Luego carrizo consideró que ya era momento de retirar su dinero para cumplir su sueño y finalmente adquirir la gran camioneta que siempre había soñado.

Quizás carrizo no sabía el dinero que llevaba acumulado, el cual le alcanzaba para algo más que una camioneta, porque además pensaba vender su casa para juntar ese dinero y junto a lo que tenía ahorrado ingresar al negocio inmobiliario y comprar unos departamentos para alquilar y junto a su jubilación vivir con holgura económica los próximos años.

Pero tremenda fue la sorpresa que se llevó cuando fue al banco de calle Mendoza y Laprida retirar sus ahorros calculados en 2.3 millones de pesos y no los tenía.

MIRÁ TAMBIÉN Gendarmería encontró droga, armas y hay varios detenidos

De inmediato hizo la denuncia policial por la estafa contra el empleado del banco quien no se encuentra trabajando porque según habrían comentado los empleados, compañeros del hombre, se habría tomado licencia por estrés laboral.

La asesoría legal de Ángel Carrizo está a cargo de la abogada María Noriega, quien adelantó que ya presentaron en la policía y en el banco, toda la documentación de los depósitos que se habían hecho.

Por el caso que se va a transformar en un escándalo para la entidad bancaria, legó desde la vecina provincia de Mendoza un gerente de sucursal quien se habría puesto al frente de la situación, e incluso habría aportado datos respecto a las extracciones de dinero de la cuenta de Carrizo que habrían sido realizadas por diferentes personas, según la abogada.

Carrizo en exclusiva para DIARIO HUARPE contó cómo se sucedieron los hechos y porqué decidió confiar en esta persona quien en alguna ocasión le dijo que como él le llevaba todos los movimientos de su cuenta, tenía que hacer una tarjeta con un código para poder operar y pasar los ahorros que él tenía en pesos a dólares. Según dijo Carrizo, como yo no sé nada de eso le dije que si.

Ahí habría comenzado González a extraer dinero para beneficio propio. Según relató la abogada noriega, a González se lo vio en fotos publicadas en las redes sociales vacacionando en Brasil y en Miami, entro otros destinos turísticos.

Consultado el señor Ángel carrizo cuanto hace que no ve al empleado bancario para reclamarle la devolución de su dinero, este contestó que hace más de un mes cuando comenzó a pedirle la plata que le había prestado, sin saber que en su cuenta no quedaba un solo peso, y solo tenía los US$ 9.000 que le había devuelto.

Ahora la víctima con su abogada están accionando contra entidad bancaria porque todo se dio en ese ámbito y las autoridades deberán responder por el empleado desleal.

Con la tranquilidad que la caracteriza a este jubilado que acaba de cumplir dos años desde que pasó a ser un trabajador pasivo y vive en concepción, dijo que está confiado en que va a recuperar su dinero.