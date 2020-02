Deportivo Maipú venció a Estudiantes en San Luis y se afirma en la punta de la Zona B

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Deportivo Maipú de Mendoza le ganó como visitante a Sportivo Estudiantes de San Luis por 1 a 0 y se afirmó en la cima de las posiciones de la Zona B del Federal A de fútbol, tras proseguir hoy la decimoséptima fecha del torneo que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada.



Mario Vallejo, de tiro penal, marcó el gol del conjunto "Botellero" a los 27 minutos del primer tiempo del partido judado en el estadio Odicino Benoza, en la capital puntana.



Con este resultado, Maipú suma 33 puntos y se mantiene a 4 del escolta Huracán Las Heras de Mendoza. Estudiantes se quedó con 18 unidades.



Más temprano, Huracán Las Heras de Mendoza venció como local a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por 1 a 0 y se afirmó en la segunda posición de la Zona B.



El único tanto del "Globo" mendocino lo anotó Nicolás Inostroza, a los 16 minutos de la parte final del cotejo que jugó en el estadio General San Martín, en Las Heras.



Los resultados y posiciones de las dos zonas del Federal A, fueron los siguientes:



Zona B:



-Hoy:



Olimpo de Bahía Blanca 2 - Camioneros de Luján 0



Sansinena de General Cerri 0 - Juventud Unida Universitario de San Luis 3



Sol de Mayo de Viedma 0 - Sportivo Desamparados de San Juan 1



Huracán Las Heras 1 - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0



Sportivo Estudiantes de San Luis 0 - Deportivo Maipú de Mendoza 1



En tanto se suspendió el partido entre Deportivo Madryn contra Villa Mitre de Bahía Blanca, debido a los incendios forestales que sufre la ciudad chubutense de Puerto Madryn. Se jugará mañana a las 17.



A su vez, ya estaba programado para mañana a partir de las 17 Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) contra Cipolletti de Río Negro.



Quedó libre en esta fecha Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa).



Posiciones: Maipú 33 unidades; Huracán 29; Villa Mitre 26; Deportivo Madryn y Ferro 22; Sansinena 21; Camioneros 20; Cipolletti, Círculo Deportivo y Desamparados 19; Juventud Unida y Estudiantes 18; Peñarol 17; y Sol de Mayo y Olimpo 15.



Zona A:



-El Viernes:



San Martin de Formosa 1 - Defensores de Villa Ramallo 2



Sarmiento de Resistencia 1 -Central Norte de Salta 0



Boca Unidos de Corrientes 2 - Chaco For Ever 0



-Ayer:



Douglas Haig de Pergamino 2 - Crucero del Norte de Posadas 0.



Güemes de Santiago del Estero 2- Sportivo Belgrano de San Francisco 0



Defensores de Pronunciamiento 3- Unión Sunchales 2



-Hoy:



Sportivo Las Parejas 3 - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1.



Quedó libre en esta jornada Juventud Unida de Gualegauychú.



Posiciones: Güemes y Chaco For Ever 27 puntos; Sarmiento 26; Douglas 25; Boca Unidos 24; Las Parejas 23; Central Norte, Defensores de Belgrano y Defensores de Pronunciamiento 21; Unión y Crucero 19; Sportivo Belgrano y San Martín 18; Juventud Unida 15; y Gimnasia 12.