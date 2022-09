Desamparados se juega la permanencia en Monte Maíz

Entonado por el triunfo de la fecha pasada sobre Sol de Mayo después de varias fechas, Desamparados viaja a Córdoba buscando lograr su primer doblete seguido del torneo ante Argentino de Monte Maíz. El juego será el próximo domingo, a las 16, y con arbitraje del mercedino José Luis Díaz.

A falta de 4 fechas para el final Sportivo se encuentra todavía último y en zona de descenso directo. No obstante, si supera a Argentino por una buena diferencia de gol y no gana Camioneros ni Liniers, puede mantener sus ilusiones vivas de mantenerse en el Federal A.

El triunfo por 1-0 sobre Sol de Mayo lo potenció anímicamente, y ahora es cuestión de trasladarlo a lo futbolístico para sumar tres puntos clave en sus aspiraciones de permanencia en un torneo para el olvido del equipo puyutano, muy lejano a su historia.

En lo futbolística, el entrenador Ricardo Dillon introduciría una variante obligada. Afuera, Laureano Puñet por haber llegado a los cinco amarillas. Adentro, Ezequiel Neira para marcar punta derecha.

Mientras que la duda pasa por la continuidad de Nahuel Velásquez, quien no se entrenó a la par de sus compañeros por una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda, dependiendo de la evolución seguirá en el equipo, de lo contrario ingresará Lucas Dilelio, totalmente recuperado del golpe que sufrió en el rostro y por el cual debió ser traslado a un centro de salud.

Con este panorama, el probable equipo sería con Jairo Díaz en el arco; Ezequiel Neira, Guillermo Pfund, Agustín Callejas, Lucas Ceballos en la última línea. La mitad de la cancha compuesta por Pablo Jofró, Nicolás Quiroga, Emanuel Décimo y Matías Garrido; y en el ataque Bruno Rodríguez y Di Lelio o Velásquez.

Vuelve al Bicentenario

Peñarol, el otro equipo sanjuanino también jugará el domingo. El Bohemio será local en el Estadio del Bicentenario ante Huracán Las Heras, desde las 16.30 con el salteño Gustavo Benítez como juez.

El elenco orientado por Cristian Bove también necesita de la victoria, ya que hace 4 fechas que no gana y se metió entre los equipos del fondo. El DT no confirmó el equipo, pero no tendría variantes respecto al que igualó 1-1 el pasado miércoles ante Sol de Mayo.