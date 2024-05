Fuera de micrófono y apresurado, el cura Walter Bustos opto por el silencio ante la consulta de DIARIO HUARPE. Sin embargo, confesó que no fue una decisión propia, ya que desde la Iglesia le pidieron que no vuelva a hablar hasta resolver todos los conflictos judiciales que lo tienen en la mira. Esto ocurrió este martes, a la salida de Tribunales, luego de que asistió a la lectura de sentencia del juicio que lo dejó en libertad, absuelto por el beneficio de la duda, el pasado 15 de abril.

“Yo más que nadie quisiera poder hablar para desmentir todo lo que está dando vueltas, pero el obispo (Monseñor Jorge Lozano) me pidió que haga silencio hasta que termine todo”, dijo a este medio.

En ese contexto, tanto el sacerdote como parte de su familia que lo acompañó a la audiencia, cuestionaron que cada vez que está finalizando con algunas de sus causas judiciales, siempre “aparece algo nuevo”. Esto fue en referencia a la denuncia presentada por las personas cercanas a la víctima del primer caso que recibió la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Cavig el pasado viernes y por el cual fue allanado en su vivienda el pasado sábado.

“Hola (...) Soy padre Walter. Quería charlar un ratito con vos. Cuando puedas y a donde vos prefieras. A lo mejor estés complicada de tiempo. Por eso no voy a demorarte. A lo sumo 30 minutos. Esperando que te encuentres bien. Abrazo grande en el Señor y bendiciones a la familia”, fue el mensaje que habría escrito el sacerdote al entorno familiar de uno de sus denunciantes a través de WhatsApp.

Lectura de sentencia

En una breve audiencia, el Tribunal del Sistema Acusatorio que absolvió por mayoría al acusado por falta de pruebas concluyentes dio lectura los mismos argumentos que se enumeraron el pasado 15 de abril. Cabe destacar que Bustos fue absuelto del delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto y por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de un menor de 18 años, tras la denuncia de un joven de Valle Fértil.

El presidente del Tribunal judicial leyó la parte dispositiva de la sentencia que absolvió a Bustos. IMAGEN DIARIO HUARPE.

Las autoridades recordaron que se trató de un fallo dividido y explicitaron que la magistrada Celia Maldonado de Álvarez, vocal del tribunal, y el presidente del tribunal, Federico Rodríguez votaron por la absolución por el beneficio de la duda. En tanto, que la vocal Ana Carolina Parra se pronunció en disidencia.

Por su parte, en esta oportunidad, el representante del Ministerio Público Fiscal, Mario Panetta dijo que estudiará la sentencia para decidir si presentará un recurso de impugnación en los próximos 10 días hábiles, ya que hasta el momento solo se ha conocido la parte dispositiva y no se ha analizado detenidamente el fallo.

El Ministerio Público Fiscal evaluará si impugna o no la sentencia que absolvió a Bustos. IMAGEN DIARIO HUARPE.

“Se ha leído solo la parte dispositiva, es decir, lo mismo que se leyó en la audiencia de sentencia. Todavía no tomamos cabal conocimiento, nos han interiorizado un poco respecto a cómo está estructurada la sentencia, pero todavía no la leemos. Hasta que no tomemos conocimiento completo de las más de 200 fojas, no podemos asegurar nada con los pasos a seguir”, afirmó.

Sin embargo, Panetta reconoció que la voluntad de Fiscalía es impugnar el fallo judicial, pero hasta tanto no leer los fundamentos y los aspectos que se han tenido en cuenta para la resolución que fue adversa a las pretensiones del Ministerio Público Fiscal, aún no pueden adelantar nada. “Necesitamos tener elementos como para poder refutar o demostrar que no se ha aplicado el derecho, o no se han tenido en cuenta las pruebas, tal como lo marca la ley”, cerró.