Tras meses de especulaciones, el Gobierno finalmente tomó una decisión respecto del nuevo nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK). El histórico edificio porteño pasará a llamarse Palacio Libertad.

La posibilidad de cambiarle el nombre al expalacio de Correos y Telecomunicaciones se venía rumoreando en Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder. Aunque el control y mantenimiento del CCK corresponde a la secretaría de Cultura, tanto la propuesta del cambio como el nuevo nombre corren por cuenta de Presidencia. Más específicamente, de la secretaria general, Karina Milei, quien tomó la decisión en última instancia.

En algún momento se barajó la idea de homenajear con el nombre de una figura histórica, como Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre. También se analizó recuperar el original -Centro Cultural del Bicentenario- de 2006, cuando se convocó a la obra que adaptó por completo el icónico edificio porteño. Pero, finalmente, la hermana del presidente se terminó inclinando por “Palacio Libertad”.

El nuevo término, argumentan en Casa Rosada, “engloba el concepto que queremos dar y no es partidario”, a pesar de la fuerte connotación que tiene la palabra en el ecosistema oficialista. La modificación, que por ahora no tiene fecha confirmada, se instrumentaría por decreto.

En marzo pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado la decisión de cambiar el nombre del CCK, uno de los emblemas del kirchnerismo. Dijo que el organismo “dejará de llamarse como tal”, en conferencia de prensa en Casa Rosada, y que se le dará paso a un nuevo nombre”: “La decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”.

La reacción del kirchnerismo no se hizo esperar. El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió al cruce y apuntó contra Milei con una ironía: “Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público, lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”.

El dirigente de Unión por la Patria planteó que si Milei revierte su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), “le envía fondos y alimentos a los comedores, y deja de hacer despidos masivos en el Estado”, le parecería “una anécdota” que impulse el cambio de nombre del CCK, lo que calificó de “fuego de artificio”.

“No me interesa, no tengo problemas, pero que lleguen las cosas para la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor, sus políticas producen daño en el presente y también en el futuro”, aseveró.