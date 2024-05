Este jueves 9 de mayo se realizará un paro nacional convocado por la CGT contra las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. En San Juan ya se confirmó que no habrá colectivos, por eso las autoridades del Ministerio de Educación definieron que justificarán las faltas de docentes y alumnos que no puedan llegar a la escuela por falta de transporte.

Esta definición fue confirmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en una entrevista a radio Estación Claridad. La funcionaria explicó que van a tener "contemplación" con los docentes y estudiantes que lleguen a sus escuelas utilizando el transporte público porque aseguró que "ellos no tienen la culpa de que no haya transporte".

Otro tema al que se refirió la funcionaria fue sobre el descuento del día no trabajado a los docentes que no vayan a trabajar porque se sumaron a la medida de fuerza. Hasta el momento de la entrevista en cuestión, estaba confirmado que se sumaban a la medida los gremios UDA de docentes de secundaria y AMET de enseñanza de la enseñanza técnica. La ministra explicó que no recibió notificación oficial sobre la adhesión de los gremios al paro y aseguró que aún no hay definiciones sobre el descuento o no del día del paro.

"Tenemos que evaluar la situación", aseguró la ministra, quien agregó que será complicado diferenciar a los docentes que faltaron a la escuela porque se sumaron al paro de los que no fueron a trabajar, simplemente porque no tenían colectivo para trasladarse.

Cabe recordar que el anterior paro docente fue el 18 de abril y tras la medida de fuerza, el Gobierno de San Juan anunció que descontará ese día no trabajado a los docentes que se sumaron a la medida de fuerza que fue convocada en San Juan por UDAP, UDA y AMET.