Desde alimentos veggies y sin TACC a comidas rápidas, la confitería del Parque abre con todo desde esta tarde

Tras cinco meses de trabajos en el interior para dejar todo listo, finalmente este viernes a las 19 la confitería del Parque de Mayo abrirá sus puertas al público para que los sanjuaninos disfruten de una variada carta. Si bien el corte de cintas oficial de “Corner” fue anoche, recién en esta jornada podrán asistir los sanjuaninos.

Según comentó a DIARIO HUARPE el titular de Corner, Jorge Villalobos, tienen una propuesta variada para ofrecer porque abrirán desde las 7 hasta las 00, horario que les permiten por las actuales medidas sanitarias. No obstante, buscan seguir ampliando el horario cuando haya mayores permisos.

“Quienes vengan van a poder disfrutar desayunos, brunchs, almuerzos, meriendas y cenas. Vamos a tener comida rápida, comida sin TACC, vegetariana, variedades de jugos, vinos, gaseosas, smoothies, café, drugstore y seguro sumamos algunos platos gourmet para la noche”, dijo Villalobos.

El propietario del local contó que, apenas lo vio, lo impactó mucho y empezó a soñar con tenerlo. Es por ello que participó de la licitación en la que hubo 12 empresas y, finalmente, la ganó al presentar la mejor propuesta.

En Corner emplearon a 20 personas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Después, comenzaron con las obras adentro con las que demoraron unos cinco meses porque tuvieron algunas complicaciones. Es que algunos de los trabajadores contrajeron coronavirus y eso atrasó los planes, pero después volvieron al ruedo y siguieron adelante para terminar justo a tiempo para la inauguración oficial a la que asistió el gobernador Sergio Uñac.

En Corner emplearon a unas 20 personas de forma directa, principalmente a jóvenes a quienes les dieron la oportunidad de conseguir empleo.

El nombre del local está ligado a actividades deportivas debido a que en las inmediaciones se encuentran el monumento al deporte y el Estadio Aldo Cantoni que supo albergar diversas competencias y campeonatos y que ahora es uno de los principales centros de vacunación contra el coronavirus.

Aunque recién abrirán al público desde la tarde este viernes, ya tuvieron bastantes consultas y hasta reservas de sanjuaninos que quieren ser los primeros en estrenar el local. Incluso, no faltaron los peatones que circulaban por el espacio verde y se acercaron a consultar sobre la apertura.

No sólo atenderán ahí, sino que también estará la modalidad delivery, por lo que llevarán pedidos a domicilio, y take away, es decir, para encargar y pasar a buscar por la confitería.

“Felizmente ya estamos trabajando. Apuntamos a atender a todo el público del Parque de Mayo”, cerró el titular de Corner.