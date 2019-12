Desde la CC-ARI reclaman un "debate serio y responsable" sobre una "iniciativa consensuada"

La diputada provincial Maricel Etchecoin (CC ARI-Juntos por el Cambio) consideró hoy que el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo constituye "un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses" y le reclamó al oficialismo el impulso de "un debate serio y responsable" sobre una "iniciativa consensuada".



"Si es necesario darle tratamiento en extraordinarias durante enero, vamos a dar el debate pero esta iniciativa del oficialismo era un impuestazo con aumentos superiores a la inflación actual y los aumentos salariales", afirmó la diputada provincial de la Coalición Cívica en declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.



En este sentido, señaló que, desde Cambiemos, no están dispuestos a "tolerar caprichos de un gobernador (en referencia a Axel Kicillof), que pareciera que busca un triunfo político a costa de los bonaerenses".



"Todo gobierno necesita recaudar, pero el gobernador tiene que escuchar el resultado de las urnas que se refleja en la composición de la Legislatura. No vamos a avalar impuestos del 75 por ciento. El oficialismo quiere sancionar un impuestazo y hay que decirlo con todas las letras", advirtió Etchecoin.



En este punto, la diputada de la Coalición Cívica dijo que, como oposición, no pueden aceptar "semejante ajuste disfrazado de progresismo" y sostuvo que "la clase media no puede soportar más aumentos" y que el sector "más productivo y dinámico de la economía, que es el campo, debe ser protegido".



En declaraciones formuladas hoy a distintas radios, Axel Kicillof negó enfáticamente que la ley impositiva propuesta constituya un "impuestazo" y acusó a Cambiemos de pretender generar "un show político" al negarse a dar tratamiento al proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura y romper el diálogo.



"Nunca escuché a Cambiemos defender a la clase media o quejarse de los tarifazos. Ahora agarraron un pretexto para dejarnos sin ley tributaria. Es una manipulación tratar de explicar que eso es un golpe a la clase media", señaló Kicillof en una entrevista publicada hoy en el portal Infobae.com.