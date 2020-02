Desde Miami, Guaidó insistió con que "va a sacar a la dictadura" de Venezuela

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, aseguró hoy en Miami que "va a sacar a la dictadura", a la vez que no descartó una intervención extranjera para poner fin al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



"Vamos a echar el resto para derrotar a la dictadura porque podemos hacerlo y debemos hacerlo", clamó Guiadó ante los simpatizantes que se congregaron en el Centro de Convenciones del Aeropuerto de Miami.



"No vamos a retroceder, vamos a avanzar", insistió en el acto, al que fueron invitados todos los venezolanos de Florida y los latinoamericanos en general, cubanos y nicaragüenses en particular.



Al evento también asistieron autoridades estadounidenses tanto del Partido Republicano como del Demócrata, informó la agencia EFE.



El titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y designado mandatario interino de la república por ese poder -el único de Venezuela bajo control de la oposición al chavismo- instó a todos los venezolanos, incluidos los de Estados Unidos, “a luchar para que la libertad y la democracia en Venezuela tenga éxito”.



"Ustedes tienen un rol, los necesitamos a todos", aseguró y les pidió "por encima de todo" unión y empujar "en una misma dirección".



"Venezuela está unida peleando por su dignidad", subrayó.



Ante el pedido de “intervención” de los inmigrantes venezolanos, el líder opositor manifestó que “todas las opciones están sobre la mesa y también debajo de la mesa”.



Guaidó aseguró que "en los próximos días" va a regresar a Venezuela y pidió a los asistentes que "estén atentos" a una gran movilización en Caracas.



El titular de la AN llegó a Miami -donde vive la comunidad venezolana más numerosa de Estados Unidos- al fin de una gira internacional que lo llevó por Colombia, Europa y Canadá en busca de más apoyo de líderes mundiales para sacar del poder a Maduro.



Durante su viaje, Guaidó se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo; el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente, Ivanka Trump.