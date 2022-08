A raíz de una disputa conyugal, una pareja llegó a instancias judiciales debido a que una de las partes ya había sido condenada a cumplir un mandamiento judicial de no acercamiento y lo desobedeció. Además, continuó hostigando a su expareja hasta en su trabajo e incluso la habría amenazado de muerte. Según consta en la causa judicial, víctima e imputado fueron pareja durante 22 años de duración y en dicha relación tuvieron cuatro hijos.

A consecuencia de hechos de violencia, el imputado Juan Alberto Astudillo tiene impuesta por el Juzgado de Familia, una prohibición de acercamiento y de realizar actos turbatorios hacia la denunciante. Esas medidas estaban vigentes y notificadas.

Pese a ello, el pasado 12 de abril, Astudillo se hizo presente en la casa de la víctima (ella no estaba presente por estar trabajando) e ingresó manifestando a uno de los hijos que quería hablar con su ex y que no se iría hasta hablar con ella.

Al no poder hablar con la mujer se dirigió al lugar de trabajo y desde la puerta le llamó por teléfono con insistencia, la víctima no atendió y llamó al 911. Cuando el personal policial llegó al lugar, el imputado ya se había retirado.

Por esa situación, la mujer radicó la denuncia y manifestó que cada vez que el imputado habla con ella por teléfono, la mayoría de las veces a través de los teléfonos de los hijos, la amenaza de muerte, sin importar que los testigos son sus propios hijos. Por esa denuncia al acusado se le imputó desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio y amenazas, todo en concurso real.

Luego se realizó un juicio abreviado y Astudillo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional y medidas de prohibición de acercamiento y actos turbatorios por el plazo de dos años, si desobedece nuevamente tendría una pena de cumplimiento efectivo.

Intervinieron en el hecho como fiscal el doctor Eduardo Martínez, coordinador el doctor Roberto Ginsberg y el ayudante de fiscal fue el doctor Carlos Yanzón.