La Policía de San Juan quedó en el ojo de la tormenta este último fin de semana a partir de la “conducta irresponsable” que tuvo un alto mando de la fuerza. Se trata de Nelson Ariel Otarola, quien protagonizó un grave accidente de tránsito sobre Avenida Rioja, antes de Avenida Libertador, en Capital. El hombre estaba a cargo de la jefatura en la Guardia de Infantería, sin embargo, fue desplazado y podría recibir una sanción debido a que en el test de alcoholemia fue positivo y registró 2,08 gramos de alcohol en sangre, es decir, cuatro veces más del límite permitido.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, el conductor del Chevrolet Aveo que impacto desde atrás a un Renault Sandero que estaba esperando el cambio de semáforo, se encontraba de vacaciones. Por lo tanto, esto podría ser un “atenuante” en la posible sanción que le podría caber, teniendo en cuenta que su conducta ha dañado su imagen como funcionario público.

No obstante, desde la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública explicaron que aún es "apresurado" evaluar las posibles sanciones que le podrían caber a Otarola.

“Hablar de una limitación en su ascenso en la jerarquía de Comisario, la suspensión de algunos días de trabajo o de su sueldo por un tiempo determinado es muy apresurado, ya que se debe esperar al avance de la investigación”, dijo el abogado Damián Villavicencio.

El auto de Otarola quedó con el frente seriamente dañado. Gentileza.

Pese a estas posibles sanciones, Villavicencio dijo que no está contemplado el despido de Otarola, debido a que no existen herramientas legales para hacerlo en este contexto. Sin embargo, el expediente aún no ha sido iniciado porque el siniestro vial ocurrió este último fin de semana y hasta el momento no recibió la notificación por parte de la Policía de San Juan.

“Aún no hemos recibido alguna notificación, pero estamos al tanto de lo sucedido por lo que trascendió en los medios de comunicación. De todos modos, nosotros podemos actuar de oficio en el comienzo de la semana laboral, pero vamos a esperar la notificación de las autoridades policiales”, afirmó Villavicencio.

Cabe destacar que no se reportaron lesiones graves entre los ocupantes de ambos vehículos y los daños registrados fueron materiales. Otarola chocó con su auto particular cuando volvía de un asado donde había estado tomando alcohol. Personal policial encontró en el Aveo los restos de un pack de cervezas.

Cambios en las jefaturas

El pasado sábado, horas después del accidente de tránsito ocurrido en Capital, el jefe de la Policía de San Juan, Eduardo Lirola firmó una orden del día con importantes cambios y nombramientos en algunas jefaturas. Además de desplazar a Otarola de la jefatura de la Guardia de Infantería, también fue removido quien era el subjefe de esta misma división encargada de la seguridad en Casa de Gobierno.

En este contexto, quienes quedaron a cargo son Carlos Alberto Trigo y Gustavo Rafael Quiroga. El primero de ellos estaba a cargo de la Comisaría 2ª días atrás y ahora es el nuevo responsable de la Guardia de Infantería, mientras que el segundo es el nuevo subjefe de la misma. Además, Lirola realizó otros nombramientos en las jefaturas de la División Comando Radioeléctrico Oeste, el Comando Urbano, y algunas comisarías departamentales de la provincia. Las seccionales 2ª, 4ª, 5ª, 26ª, y 28ª son algunas de ellas.

Dato

Otarola estaba cumpliendo sus días de vacaciones correspondientes a la licencia del año 2021. Tras protagonizar el siniestro vial, estuvo demorado unas 10 horas en la Seccional 3ª de Trinidad, donde su vehículo quedó secuestrado.