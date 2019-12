Después de 30 años de servicio, ahora pensarán en ellos

Las lágrimas de emoción se presentaron en decenas de efectivos que se retiraron de la Fuerza este viernes. Acompañados de sus familias, recibieron la distinción 71 policías que cumplieron su tiempo de servicio a la sociedad y otros 23 que pidieron el retiro voluntario. Mientras subían al escenario a recibir la placa los recuerdos inundaron sus mentes, no solo pensaron en los bellos tiempos, sino también, aquellos duros momentos y casos en los que tuvieron que entregar todo de sí. Luego, llegó la foto junto a sus seres queridos, imagen que seguramente ocupará un lugar destacado en el hogar, espacio en el que ahora estarán más presentes debido al tiempo del que podrán disponer.

“Estos actos resultan sensibles para aquellos que han transitado 25 o 30 años en esta institución policial, carrera en la cual se han sometido a una serie de sacrificios, hay sinsabores que en este momento pasan al olvido, quedando solo los recuerdos hermosos, los felices y alegres que son los que deben perdurar en el corazón”, destacó el jefe, Luis Martínez. En la ceremonia también hubo reconocimientos a diversas áreas de la Policía de San Juan que se destacaron en el presente año por las actividades y retos cumplidos.

Historias

Treinta años de ayuda a niños y mujeres

Marisa Salinas

En el acto la mujer tuvo varios sentimientos encontrados debido a las cosas buenas y malas que vivió en la Fuerza pero, el que más se le presentó fue la felicidad de haber ayudado a los ciudadanos. Ahora, su tiempo lo dedicará a su familia; continuará con una de sus pasiones, el folclore y seguirá perfeccionándose en su profesión. “Uno abraza la profesión y termina amándola, uno trabaja por el servicio al otro”, manifestó con una sonrisa en el rostro.

En su carrera, Salinas ayudó a una gran cantidad de niños y mujeres ya que siempre trabajó con víctimas e hizo todo lo posible para colaborar con ellos en esos momentos de vulnerabilidad. Hubo casos que la marcaron, principalmente, los que involucraban el retiro de niños de familias por situaciones de riesgo o los de mujeres a las que ayudó en materia psicológica debido a que habían sido víctimas de violencia de género.

Tiempo para la familia que en los 30 años fue el motor para seguir

Roque Zárate

“Tengo nostalgia de dejar 30 años de mi vida que fueron de servicio, de estar permanentemente, no es solo tiempo lo que se dedica, sino amor a la institución”, expresó el ahora expolicía. Debido a las demandas de la profesión hubo momentos familiares importantes en los que estuvo ausente pero fueron esos seres queridos los que lo impulsaron a seguir. Zárate los definió como su “motor” así que a partir de ahora piensa destinarles su tiempo a ellos ya que les quiere devolver todo lo que le brindaron.

El comisario partero que seguirá ayudando a jóvenes con adicciones

José Eduardo Marín

Con los años el comisario mayor asegura que las experiencias que tuvo en su profesión no las olvidará más ya que aprendió a “brindar servicio” y eso es lo primordial. Para él, su familia y Dios fueron fundamentales a la hora de cumplir con su labor ya que lo acompañaron en la carrera que definió como “digna y hermosa”. En sus 30 años como policía vivió situaciones que le marcaron la vida, principalmente, el ayudar a dos mamás a que dieran a luz y el salvar a chicos que estaban por quitarse la vida.

El tiempo que ahora tendrá libre piensa dedicarlo a sus seres queridos pero, también, seguirá ayudando a jóvenes con adicciones ya que quiere continuar “brindando servicio a la población”. Es el que ya retirado efectivo realizó un curso de religión para ayudar en la Iglesia Inmaculada y, piensa colaborar con quienes están enfrentando problemas de dependencia a drogas. “Quiero que vean que Dios los va a sacar de las adicciones, no tienen que decaer nunca y tienen que tener mucha fe”, dijo Marín.

Seguir estudiando para superar la tristeza

Luis Echegaray

El efectivo retirado se enfocará en su familia y les dedicará todo el tiempo que antes no pudo debido a las demandas de su trabajo. No obstante, ya pensó en estudiar la carrera Gestoría “para no estar tan triste y solo en el hogar”. Además, en su tiempo libre recordará aquellos momentos vividos en la Fuerza que marcaron su vida.

Destaque

Robos y Hurtos, el área que resolvió entre 500 y 600 casos

El área de Robos y Hurtos fue una de las que recibió una distinción con la que reconocieron el esclarecimiento de hechos. En el presente año resolvieron entre 500 y 600 casos en los que reunieron las pruebas y se las brindaron a los juzgados penales. “Para nosotros es ideal esclarecer los hechos en horas o pocos días pero hay algunos que, por su complejidad, nos llevan semanas o hasta meses inclusive pero siempre tratamos de reunir todo el material probatorio para que nos queden las causas sin esclarecer”, manifestó el jefe de la división, Ramón Céspedes.