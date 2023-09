Sebastián González es el cerebro de San Martín. Si el "Pulpito" anda bien, el equipo también. Y si encima convierte, el triunfo es la mejor consecuencia. El miércoles marcó su primer doblete en el fútbol argentino para la gran victoria del verdinegro sobre Almagro por 3-0, que lo elevó en las posiciones, lo dejó quinto y bien parado para la clasificación al reducido por el ascenso en esta recta final de la Primera Nacional. "Fueron tres puntos importantes y hay que seguir por este camino", destacó el volante.

En la previa era complicada la parada porque Almagro se está jugando la permanencia en la categoría. Pero el propio San Martín y su efectividad cambiaron el trámite del partido para marcar el camino al triunfo y a la goleada que anímicamente el equipo necesitaba para encarar los tres encuentros que le restan al torneo. Y el "Pulpito" lo definió como un "partido muy difícil porque los equipos que juegan en la parte de abajo no te regalan nada, no arriesgan mucho, y el campo de juego estaba complicado, desparejo y no podíamos hacer el juego que nosotros buscamos".

No obstante, el convencimiento de San Martín de sentirse superior al rival fue determinante. "Por suerte se dio el resultado a favor y ganamos tres puntos que es lo que fuimos a buscar. Mientras los números nos den confiamos en que podemos cumplir el objetivo final", tiró en alusión a terminar entre los 8 primeros que buscarán el salto a Primera División.

Para González todo aporta en esta parte del campeonato, por eso hay "confianza en el grupo, en el equipo y en la gente que nos acompaña, así que vamos a luchar hasta la última fecha para entrar".

Es que anímicamente San Martín ganó mucho más que un partido, porque venía de no poder festejar de local y por ende ceder terreno. "Fue un partido muy importante para nosotros, que nos sirve para el último envión, es un gran empujón de cara al último tramo del torneo".

La faceta de Sebastián es la de guiar, conducir, organizar y hacer jugar a San Martín, aunque contra Almagro apareció la versión goleadora que tanto necesitaba San Martín. "Es el primer doblete de mi carrera, me pone muy feliz. De los dos tantos me gustó más el segundo porque es una suma de toques, en la que se abrió bien el juego, me dejaron solo y pude definir a un palo y entró".

La goleada la completo José Villegas y en virtud de lo abultado del marcador y por mejor diferencia de goles, San Martín quedó quinto. "Los goles son muy importantes, valen mucho y cuentan por qué éramos tres equipos con la misma cantidad. Otra factor muy positivo e importante es seguir con el arco en cero, que es un envión anímico para hacer un gran partido en Madryn", cerró el "Pulpito" en relación con el encuentro del próximo domingo, a las 15.30, frente a Brown de visitante.

El dato

El saldo negativo que dejó la goleada sobre Almagro, es la lesión de Sienra y la quinta amarilla de Llano. Heredia, Blanco y Álvarez se sumaron al plantel que viajó a Madryn.