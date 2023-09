El sube y baje continuo de San Martín y ser un caja de sorpresas partido tras partido, lo sostiene en los puestos de clasificación al reducido para el ascenso a Primera. Así como hace tres fechas que no gana de local, este miércoles goleó de visitante a Almagro por 3-0 y como se trató del partido pendiente de la fecha 33º de la Primera Nacional, fue el único equipo que sumó para escalar tres posiciones y pasar del 8º y último lugar de los que ingresan al reducido, a ser 5º a falta de cuatro fechas, pero con tres partidos para el verdinegro, ya que quedará libre en la penúltima jornada.

Fue un triunfo contundente. Con un sólido trabajo grupal y altamente efectivo. Que fue el principal argumento para ganarle en el partido un Almagro que se codea con el descenso y que en ningún pasaje del partido logró ser más que el verdinegro.

San Martín no brilló ni derrochó juego. Simplemente, pegó en los momentos justos y se aprovechó de Almagro. Dos goles de Sebastián González, ambos en el primer tiempo, y el restante de José Villegas, redondearon un resultado que no se daba desde el 2011 cuando jugando en Primera superó a Olimpo de Bahía Blanca 3-0.

El triunfo ante Almagro ratificó una falencia del equipo de César Monasterio que no tiene solución, y es que los delanteros siguen sin convertir goles. No obstante, llegaron en el partido en el que no podía fallar luego del empate pasado en Concepción ante Agropecuario.

Con un sólido trabajo en el medio campo liderado por Manuel Llano, Nicolás Pelaitay y el regreso a la titularidad de Francisco Grahl; apoyados en la solidaridad de Alexis Vega y el oportunismo del “Pulpo” González, el equipo pudo construir su plataforma de juego.

Marcos Arturia arrastró marcas en la ofensiva y también pivoteó para que desde atrás todo el bloque medio llegara con espacios, pelota dominada, y opción de pase. Así fue como a los 21’, Seba González abrió el marcador tras un pase filtrado de Llano para dejarlo frente al arquero y definir de sobre pique.

Y aumentó en el último minuto del ese parcial para el 2-0 con una pelota que aguanta Arturia, toca para Vega, y este abre a la izquierda para que nuevamente González defina con cara interna pegada al palo.

Negocio redondo para un San Martín que generalmente tiene buenos primeros tiempos, pero nos los puede reflejar en el marcador. Envión que se trasladó para que al minuto del complemento Villegas encontrara una pelota dentro del área chica tras dar en el travesaño y estampar el 3-0 que sentenció el partido.

Almagro no tuvo reacción y el segundo tiempo sirvió para que San Martín cuidara piernas, sabiendo que el domingo deberá enfrentar a Brown en Puerto Madryn (a las 15.30) y por ello este jueves viajará en colectivo desde Buenos Aires.

