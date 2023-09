San Martín se pinchó y dejó escapar otra chance

La noche del viernes en Concepción arrojó un punto muerto para San Martín. Un empate 1-1 frente a Agropecuario (segundo en el torneo) en la apertura de la fecha 34 de la Primera Nacional, que si bien lo mete en la 7ma posición (todavía tienen que jugar los demás rivales directos), tenía la obligación del triunfo para estar más tranquilo cuando le van a quedar cuatro juegos para aspirar a clasificarse, de los cuales tres son de visitante.

El panorama, por su propuesta futbolística, no es el mejor ni el más alentador. San Martín solo ganó dos partidos (ante All Boy y Temperley) de los últimos nueve. Un porcentaje muy bajo en la recta final por entrar al reducido.

Ante Agropecuario hizo un buen primer tiempo, pero un segundo para el olvido. En el que se pinchó y sin argumentos en su juego evidenció que el complemento le quedó grande y que en las difíciles tiene falencias.

Tuvo un primer tiempo en el que el conjunto Sojero no pudo sacarle la pelota y ese dominio le dio licencia para jugar a su ritmo. Aunque sin mucha claridad en el ataque. Igual, buscó ser vertical, con juego por el medio, tratande de ingresar al área con pelota dominada y no por las bandas como en anteriores producciones.

Y en una de esas opciones le cometieron falta a Molina y Masuero, de penal, abrió el marcador. Iban 36' y el resultado era el reflejo de la propuesta de cada uno. Pero en error de ataque del "Pulpo" González, perdiendo la pelota, terminó con una rápida salida de la visita, un pelotazo profundo y Alejandro Melo remató de primera para el 1-1 a los 42'.

El gol cambió el partido. San Martín lo sintió y entre la obligación de triunfo y el sistema defensivo de Agropecuario, dio muestras que cuando debe apretar y hacerse sólido se queda sin argumentos ni respuestas.

El verdinegro nunca más volvió a ser un equipo. Los cambios no fueron solución. Y la dura realidad lo condicionó todo el segundo tiempo en el que solo tuvo un remate de larga distancia de Grahl y nada más.

San Martín sumó así el tercer partido consecutivo sin ganar de local y haber perdido el poderío jugando en casa lo condiciona y hasta lo condena. Y pese a tener una merma en su producción y no triunfar, la fortuna de los resultados ajenos lo sigue acompañando y es su recurso para continuar con chance de entrar al reducido.

El próximo miércoles San Martín jugará ante Almagro, de visitante, el partido postergado de la fecha 33.