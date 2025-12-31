Tres jóvenes oriundas de Caucete quedaron detenidas luego de ser sorprendidas intentando sustraer diversos productos del Hiper Libertad. Personal de seguridad del local detectó movimientos sospechosos mientras las mujeres recorrían las góndolas.

Fuentes policiales informaron que todo sucedió alrededor de las 21.15 de este martes. Durante el seguimiento preventivo, los efectivos advirtieron que las jóvenes ocultaban artículos entre sus prendas y pertenencias, para luego continuar la marcha como si nada.

Entre los elementos que intentaban llevarse había fiambres, bebidas, perfumes, protectores solares, productos de belleza y hasta preservativos, indicaron las fuentes.

Al atravesar la línea de cajas sin abonar la mercadería, las sospechosas fueron interceptadas en el exterior por efectivos policiales que cumplían servicios adicionales en el ingreso del hipermercado. Allí se constató que portaban los productos escondidos y fueron inmediatamente demoradas.

Las detenidas fueron identificadas como Agostina María Molina García, de 20 años; Agustina Nicol Tello Molina, de 19; y María Jazmín Correa Sánchez, también de 19. Todas domiciliadas en Caucete.

El caso quedó caratulado como tentativa de hurto y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia para las actuaciones correspondientes.