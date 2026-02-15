En el contexto de su gira regional por Cuyo, el percusionista y docente mendocino, Oscar Giunta llega a la provincia para brindar instancias de aprendizaje y además varios encuentros musicales con artistas locales.

Desde este lunes 16 de febrero, el experimentado baterista compartirá con sus pares su método educativo de la escuela “Percutarte” que será destinada a músicos y estudiantes de distintos niveles, con un enfoque integral sobre el instrumento y la práctica musical.

Publicidad

El cronograma será bastante nutrido en el paso de Giunta por la provincia. El lunes a las 22 hs. actuará en Il Pilonte (Meglioli 159 sur); el martes 17 de febrero a las 22:30 hs. hará una Jam en Terraza 2.0 (Libertador 1473 oeste); y el miércoles siguiente, en Leinster Bar (Libertador 3747 oeste). Y por otro lado, la clase magistral la dará el martes 17 a las 17 hs. en Blue Note (Catamarca 133 sur). Para los recitales, Giunta estará acompañado por Luciano Gutiérrez en saxo, Marcelo Laspiur en bajo y Valentín Cora en guitarra.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas dentro de la música argentina e internacional, Giunta ha desarrollado una intensa labor artística como líder y co-líder de diversos proyectos artísticos. También, integró como solista formaciones junto a algunos de los nombres más relevantes del jazz y la música contemporánea. A nivel internacional, ha tocado y girado con artistas como Wayne Shorter Quartet, John Patitucci, Danilo Pérez, Herbie Hancock, Dave Holland, Chris Potter, Branford Marsalis, Miguel Zenón, Joshua Redman, Lalo Schiffrin, entre muchos otros.

Publicidad

Desde 1992, desarrolla una sólida trayectoria como educador, dictando clases magistrales, cursos y seminarios en Argentina y en el exterior. Su recorrido académico incluye instituciones como el Conservatorio de Hamburgo y Drumtrainer Berlín (Alemania), la University of Wisconsin (Estados Unidos), el Conservatorio Souza Lima (Brasil) y las universidades UNIACC y Austral (Chile), además de numerosas escuelas privadas de Europa y América Latina.

Como artista, lidera el Oscar Giunta Super Trío, proyecto que obtuvo nominaciones a los Premios Gardel 2021 en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum de Jazz por el disco Apaláp. Además, co-lidera el Argentum Jazz Quinteto, con el que recientemente lanzó el álbum "Siempre hay más". Su trayectoria ha sido distinguida con un Latin Grammy Award, lo cual lo posiciona en el plano internacional con alta reputación y prestigio.

Publicidad

Esta gran propuesta de brindar clases particulares se inscribe en una agenda de actividades formativas que buscan acercar la experiencia de artistas de proyección internacional a la escena musical local.

Oscar nació en San José, Guaymallén, donde se inició en la música. Actualmente, está radicado en Buenos Aires. Sin embargo, sus movimientos alrededor de muchas ciudades del mundo y del país son permanentes con sendas giras de conciertos, grabaciones y cursos en su especialidad.

Para la inscripción de las clases hay que consultar al siguiente número: 2616163272 y al perfil de Instagram: @warawaramusic.