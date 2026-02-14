Este próximo lunes a las 16 hs. habrá una reunión adelantada y de manera virtual en el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Ante fuertes presiones internas para oponerse de manera contundente a la reforma laboral, se está proponiendo desde las bases llamar a un paro general para la fecha del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de reforma laboral que promociona el gobierno de Javier Milei.

El triunvirato de conducción integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para este miércoles o jueves, pero en las últimas horas, decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes numerosas organizaciones sindicales de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.

“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iba a quedar descolocado”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.

Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25 de febrero.

Aunque el ánimo de los líderes cegetistas oscila entre la resignación y el pesimismo, hay cierta expectativa en que la resistencia que surgió entre algunos aliados del oficialismo a votar cambios de último momento en el texto (como el referido a accidentes de trabajo o al cobro de los sueldos mediante las billeteras digitales) pueda obligar a que la reforma laboral no se apruebe en la Cámara de Diputados y tenga que volver al Senado.