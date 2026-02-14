En pleno Día de los Enamorados, varias parejas no perdieron tiempo y con previa anticipación, planificaron cómo celebrar San Valentín de la manera más romántica posible.

¿En qué consistió? Simplemente, dieron el “Sí, acepto”. Evelin Yanela Godoy e Iván Andrés Agüero y la otra pareja Verónica Alejandra García, contrajeron matrimonio en la Delegación Zona Norte del Registro Civil de Pocito.

Publicidad

Con solo haber dado el paso importante en San Valentín, el intendente Fabián Aballay estuvo presente para agasajar a las parejas y no solo eso, les dio varios obsequios para que disfruten sus primeros días de recién casados.

Las parejas agasajadas recibieron un voucher para pasar un fin de semana en una cabaña en Pocito, con pileta, parrillero y todo el confort necesario para pasar la Luna de Miel y por otro lado, una caja con productos gastronómicos regionales de origen pocitano: vinos, aceite de oliva y frutos secos.

Publicidad

Aballay posó junto para tomarse fotos, dialogó y les brindó los mejores deseos para los recién casados.

Aunque en Pocito fueron dos parejas que contrajeron matrimonio, en el resto de la provincia, hubo 37 casamientos en el Día de los Enamorados.

Publicidad

El dato fue suministrado por la Dirección de Registro Civil y del servicio de la Oficina Móvil. La tendencia creciente es que las parejas, en su mayoría, eligen casarse en salones de eventos. De los 39 matrimonios programados para el 14 de febrero, hubo 29 en el servicio de la Oficina Móvil del Registro Civil, en domicilios elegidos por los novios. Unos 8 fueron en sede central y 2 en la delegación Pocito Norte.