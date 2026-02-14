Huarpe Deportivo > Valle Fértil
Orrego estuvo presente en la segunda fecha del Safari tras la Sierra
POR REDACCIÓN
Este fin de semana, se viene desarrollando la 33ª edición del Safari tras la Sierra en Valle Fértil. Se trata del evento deportivo motor tradicional de la región y que convoca a numerosos aficionados.
En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente este sábado para acompañar a los corredores, a los vecinos y turistas que asistieron a la competencia.
Este año, el Safari reunió a 17 categorías y más de 90 inscriptos, consolidando una vez más su crecimiento y el fuerte arraigo que esta competencia tiene en la identidad sanjuanina.
Durante la jornada, miles de personas se acercaron a los distintos sectores del circuito para disfrutar del espectáculo motor en un entorno natural privilegiado.
Por su parte, el mandatario recorrió el predio, dialogó con organizadores y competidores y destacó la importancia del evento no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico y turístico que genera en el departamento.
La ocupación hotelera se vio colmada y la actividad comercial registró un importante movimiento, beneficiando a emprendedores, gastronómicos y prestadores de servicios.
El Safari tras la Sierra se ha convertido en una verdadera marca registrada del deporte motor en San Juan, convocando no solo a fanáticos locales sino también a visitantes de distintas provincias del país. En este sentido, el evento forma parte de una estrategia más amplia de promoción turística que pone en valor los paisajes, la cultura y el patrimonio de posicionando al departamento.
La competencia continuará hasta este domingo 15 de febrero, con la expectativa de mantener el alto nivel de convocatoria y reafirmar al Safari tras la Sierra como uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo sanjuanino.