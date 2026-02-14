Este fin de semana, se viene desarrollando la 33ª edición del Safari tras la Sierra en Valle Fértil. Se trata del evento deportivo motor tradicional de la región y que convoca a numerosos aficionados.

En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente este sábado para acompañar a los corredores, a los vecinos y turistas que asistieron a la competencia.

Este año, el Safari reunió a 17 categorías y más de 90 inscriptos, consolidando una vez más su crecimiento y el fuerte arraigo que esta competencia tiene en la identidad sanjuanina.

Durante la jornada, miles de personas se acercaron a los distintos sectores del circuito para disfrutar del espectáculo motor en un entorno natural privilegiado.

Por su parte, el mandatario recorrió el predio, dialogó con organizadores y competidores y destacó la importancia del evento no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico y turístico que genera en el departamento.

La ocupación hotelera se vio colmada y la actividad comercial registró un importante movimiento, beneficiando a emprendedores, gastronómicos y prestadores de servicios.

El Safari tras la Sierra se ha convertido en una verdadera marca registrada del deporte motor en San Juan, convocando no solo a fanáticos locales sino también a visitantes de distintas provincias del país. En este sentido, el evento forma parte de una estrategia más amplia de promoción turística que pone en valor los paisajes, la cultura y el patrimonio de posicionando al departamento.

La competencia continuará hasta este domingo 15 de febrero, con la expectativa de mantener el alto nivel de convocatoria y reafirmar al Safari tras la Sierra como uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo sanjuanino.