Dos hombres fueron detenidos durante la noche de este miércoles en el departamento Rawson cuando caminaban por la vía pública cargando varios objetos que, según ellos mismos admitieron ante la Policía de San Juan, habían robado minutos antes de una vivienda, ubicada en la zona de Médano de Oro. Sin embargo, pese a la confesión y al secuestro de los elementos sustraídos, la situación fue encuadrada como una contravención y no como un delito de robo en flagrancia.

El procedimiento se registró alrededor de las 23 horas, cuando efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM) realizaban patrullajes preventivos en el marco de un operativo de acción rápida en distintas zonas del departamento Rawson. Mientras recorrían el sector del Lote Hogar 13, los uniformados observaron a dos hombres que caminaban transportando bultos de gran tamaño, una situación que despertó sospechas de los uniformados.

Los inodoros que llevaban los ladrones y habían sido robados en el Médano de Oro

Ante esa circunstancia, los policías interceptaron a los sujetos para entrevistarlos y conocer la procedencia de los objetos que llevaban. Los hombres se identificaron como Franco Chandia, de 23 años, domiciliado en el Lote Hogar 27, de Pocito, y con antecedentes, y Juan Malla Montenegro, de 36 años, con domicilio en el Loteo Puesta del Sol.

Durante la entrevista con los uniformados, ambos terminaron reconociendo que los elementos que transportaban habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en un loteo situado sobre calle Alfonso XIII, al sur de calle 5, en la zona de Médano de Oro.

Por esta ventana violentada ingresaron los ladrones para robar.

Tras esa confesión, desde la frecuencia policial se dispuso el envío de otra patrulla hacia ese lugar para verificar la situación. Cuando los efectivos llegaron a la propiedad indicada, constataron que la vivienda presentaba signos de haber sido vulnerada. El inmueble se encontraba abierto y sin moradores en su interior.

Mientras los policías realizaban las primeras actuaciones en el lugar donde habían sido demorados los sospechosos, se hizo presente un hombre de apellido Petrignani, quien manifestó ser el propietario de la casa violentada. El damnificado aseguró que personas desconocidas habían ingresado al inmueble y se habían llevado distintos elementos.

En poder de los dos sospechosos, los uniformados secuestraron dos inodoros marca Ferrum, una mochila de baño que contenía presurizadores y un machete, objetos que fueron reconocidos por el propietario como parte de los elementos que faltaban en su casa.

Con todos estos elementos, el procedimiento fue comunicado al sistema acusatorio. Según indicaron fuentes policiales, la consulta fue atendida por el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien dispuso que el caso no fuera encuadrado como un hecho de robo flagrante.

De este sector del inmueble los delincuentes sustrajeron la bomba presurizadora.

De acuerdo con lo informado, el argumento utilizado para descartar esa figura fue que los sospechosos habían sido interceptados a una distancia considerable del domicilio donde se produjo el robo.

Ante esa decisión judicial, los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 36ª, pero no en carácter de detenidos por robo, sino como contraventores, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

En paralelo, el propietario de la vivienda se dirigió hasta la dependencia policial para radicar formalmente la denuncia por el robo sufrido en su propiedad. No obstante, según trascendió, la causa penal tampoco avanzaría en el sistema de Flagrancia y la situación podría quedar reducida únicamente a una contravención y con los delincuentes libres.

El caso generó sorpresa entre los efectivos intervinientes, ya que los sospechosos habían sido encontrados transportando los elementos robados y además admitieron ante los uniformados la procedencia de los objetos secuestrados.

El dueño de la vivienda de apellido Petrignani reconoció los objetos como de su propiedad.

Ahora, la resolución final quedará en manos de las autoridades judiciales correspondientes, mientras que los objetos recuperados serán restituidos a su propietario una vez completadas las actuaciones administrativas del procedimiento.