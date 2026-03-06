River Plate anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión fue comunicada oficialmente por el club, que expresó su disconformidad con el funcionamiento institucional del organismo que conduce el fútbol argentino.

En el comunicado, la dirigencia del club explicó que considera que en el actual esquema del Comité Ejecutivo “no existen las garantías procedimentales necesarias” para asegurar un proceso de decisiones claro y previsible dentro del organismo.

Desde la institución señalaron que la dinámica de las reuniones y la forma en que se adoptan resoluciones no respetan criterios de transparencia ni de orden institucional, lo que motivó la determinación de no asistir a los encuentros hasta que se revisen los mecanismos de funcionamiento.

La medida se produce en medio de tensiones dentro del fútbol argentino y luego de distintas polémicas en torno a decisiones reglamentarias y organizativas de la AFA, entre ellas modificaciones en el sistema de clasificación a copas internacionales.

En ese contexto, River dejó en claro que la decisión se mantendrá hasta que se implementen procedimientos que garanticen reglas claras y previsibles para todos los clubes que integran el organismo.

El anuncio representa una fuerte señal política dentro del fútbol argentino, ya que River es uno de los clubes más influyentes del país y su ausencia en el principal órgano de decisiones de la AFA profundiza las diferencias con la conducción de la entidad.