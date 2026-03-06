En el marco de la PDAC 2026 se firmó un acuerdo que abre una nueva etapa para la formación técnica minera en Argentina. La empresa Unicorn Future, con presencia en San Juan desde hace una década, se integrará con Northern College de Canadá para ofrecer capacitación minera con certificación canadiense, un paso que apunta a fortalecer la preparación de trabajadores locales ante la expansión del sector.

El convenio fue rubricado en el stand del gobierno de Canadá en la convención organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada, que se desarrolla en el Metro Toronto Convention Centre. La iniciativa fue presentada por Salim Saleme, director de Unicorn Future, junto al director ejecutivo de Northern College, Ahmed Baghdady.

“Firmamos un convenio de trabajo de entrenamiento minero entre Northern College y Unicorn Future para generar en la comunidad minera un nivel alto de capacitación y proteger la mano de obra local”, explicó Saleme en diálogo con GRUPO HUARPE.

Capacitación minera con estándares internacionales

El acuerdo permitirá implementar en Argentina programas de formación técnica utilizados en Canadá, uno de los países con mayor trayectoria en desarrollo minero. Entre ellos se destaca el programa Surface Miner Common Core, orientado a cubrir los requisitos esenciales para trabajar en operaciones de minería de superficie.

Saleme señaló que el objetivo principal es elevar el nivel de capacitación de los trabajadores argentinos para acompañar la expansión de los proyectos mineros.

“Queremos que la mano de obra local tenga herramientas para proteger sus puestos de trabajo y competir con estándares internacionales”, afirmó.

La iniciativa tendrá alcance federal y trabajará con socios locales para validar capacidades en provincias con fuerte actividad minera como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.

La histórica escuela minera canadiense

Durante la entrevista, Ahmed Baghdady explicó que Northern College es una institución pública de Ontario que ofrece formación técnica en distintas áreas, con una fuerte tradición en minería.

El directivo destacó que el colegio forma parte de la histórica Haileybury School of Mines, fundada en 1912 y considerada una de las instituciones más antiguas del mundo en capacitación minera.

“Es un excelente acuerdo para Northern College y Unicorn Future, ya que trabajaremos juntos para brindar educación y entrenamiento en minería a personas en Argentina que contribuirán al desarrollo de nuevas minas y de operaciones existentes”, expresó.

Baghdady subrayó que la iniciativa se integra dentro de la estrategia internacional del colegio, que busca expandir sus programas de formación a otras regiones mineras del mundo.

Certificación internacional para trabajadores argentinos

Uno de los aspectos centrales del acuerdo será la posibilidad de validar conocimientos de trabajadores con experiencia en minería que aún no cuentan con certificaciones formales.

Según explicó Saleme, el programa no solo ofrecerá cursos de formación, sino también evaluaciones de competencias laborales.

“Hay muchos argentinos que tienen conocimientos técnicos para trabajar en minería, pero no tienen certificaciones. Ahora podrán validar su experiencia y obtener una certificación canadiense”, señaló.

El objetivo es que esa acreditación permita fortalecer la empleabilidad de los trabajadores tanto en Argentina como en otros mercados mineros.

“Van a tener la posibilidad de trabajar en otros países con esa certificación canadiense”, explicó.

Preparar mano de obra para lo que viene

La primera etapa del programa estará orientada a la formación vinculada a la construcción de proyectos mineros, una fase que demandará miles de trabajadores en los próximos años si se concretan las inversiones previstas en el país.

Posteriormente, la capacitación se extenderá hacia programas destinados a la operación de minas.

Para Saleme, el acuerdo representa un paso clave para anticiparse al crecimiento del sector.

“Estamos preparando a la gente para lo que viene. La minería en Argentina va a necesitar trabajadores capacitados y certificados”, afirmó.