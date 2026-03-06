El plantel de Inter Miami visitó este jueves la Casa Blanca en Washington para participar de una ceremonia oficial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acto se realizó como parte de la tradición estadounidense de recibir en la residencia presidencial a los equipos que logran títulos importantes, en este caso por el campeonato de la Major League Soccer.

La gran expectativa estaba puesta en la presencia de Lionel Messi, capitán del equipo y figura del club. Finalmente, el astro argentino asistió al evento y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al ingresar a la ceremonia junto al propio Trump, en su primera visita oficial a la Casa Blanca.

Publicidad

Durante el encuentro, el mandatario estadounidense brindó un discurso frente al plantel del club de Miami y destacó la influencia del futbolista rosarino en el crecimiento del fútbol en el país. Trump incluso elogió al capitán de la Selección argentina y sostuvo que, a su juicio, es mejor que la leyenda brasileña Pelé, aunque también reconoció la grandeza del histórico jugador.

La visita se dio en medio de la gira de Inter Miami por la MLS. El equipo debía viajar igualmente a Washington porque este fin de semana enfrentará a DC United en un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato, que se disputará cerca de la capital estadounidense.

Publicidad

La presencia del conjunto de Florida en la residencia presidencial reafirma la tradición de homenaje a los campeones deportivos en Estados Unidos y volvió a colocar a Messi como protagonista de un evento de alto perfil internacional, dentro y fuera del fútbol.