9 de Julio fue noticia tras conocerse que apostador de la zona ganó el Quini 6 y obtuvo un premio de $780.000.000. Rápidamente fue el comentario recurrente en todo el barrio. “¿Quién será el ganador?”, “¿Dónde estará?”, “¿Se habrá enterado que sacó el premio mayor?”. Lo cierto que en la agencia de Quiniela 342, ubicada a pocas cuadras de la plaza central de 9 de Julio, era el epicentro de todas las conversaciones, felicitaciones y saludos de los vecinos. Hasta un amigo del quinielero salió de su casa y cruzó la calle para decir que era “el elegido”. “¡Yo tengo el boleto premiado!”, bromeaba y todos celebraban entre risas llenas de complicidad.

Así fue toda la jornada para Javier Domínguez y su familia, que desde que se conoció que en su local se vendió el boleto del Quini 6 ganador del premio mayor por $780.000.000, no paraba de festejar. Hasta le preparó en la agencia una decoración con guirnarldas y carteles para recibir al afortunado.

Publicidad

El quinielero ambientó el local para recibir con agasajos al ganador.

Sin embargo, hasta horas de la noche, todavía no apareció o al menos, no se dio a conocer su identidad. Tal vez, espere para que baje un poco la ansiedad colectiva que se originó en toda la cuadra.

Vecinos del barrio que visitan todos los días la agencia con expectativas de conocer al afortunado o afortunada.

Según las reglas del juego, “son 15 días corridos de plazo que tiene el apostador para cobrar el premio, desde hoy, hasta el 19 de marzo”, dijo Javier a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Hace 30 años sostiene, desde los tiempos de sus padres, este negocio de la agencia en 9 de Julio. Como decidió continuar con ese legado, pudo abrir dos sucursales más en el departamento. “Este es un lugar con mucha historia y ahora me acompaña mi pareja. Esta agencia ya es una casa muy conocida por los vecinos. La verdad que estamos atravesados por una verdadera revolución en el barrio y estamos felices por esto”, contó el agenciero.

A la espera de que aparezca en persona el ganador y dada la experiencia que tiene Javier, la intuición le dice que “probablemente sea un jubilado o jubilada, quizás un jornalero que que trabaja en las viñas. Es algo muy común que sucede aquí. Muchos vienen después de cobrar el jornal, jugar unos pesitos en busca de suerte. Es frecuente que pase”, contó Domínguez.

Publicidad

En la agencia familiar, Javier junto a su pareja y a Jorge Millán, el primer ganador de otro Quini 6 en 2022.

Sin embargo, no es la primera vez que esta casa de lotería haya entregado un premio. Javier recordó que por 2022, vendió el billete ganador a un vecino, donde la fortuna lo consagró con un premio de $15 millones.

Los números del azar

Sea por cábala, números favoritos, estadísticas o probabilidades, pueden ser múltiples los factores. Pero para lograr la combinación “11-12-13-15-19-25” —la secuencia apostada por quien acertó el premio mayor— tal vez la elección haya estado dominada simplemente por el azar.

“Nosotros le atribuimos a una apuesta circunstancial. Digamos, se le dice apuesta automática en el momento que la persona viene aquí y decide jugar. A veces me dicen 'no tengo los números en mi cabeza, ¿podrás hacerme la jugada por mí?' entonces la máquina que tenemos realiza una apuesta automática. La otra modalidad de apuesta que hay es la tarjeta fija. En esta, son los clientes que vienen jugando hace muchos años la misma boleta. Pero para nosotros, nuestra intuición nos dice que haya sido una tarjeta jugada de manera automática”, explicó el quinielero.

La agencia 342 tiene 30 años de vigencia en 9 de Julio.

No obstante, ¿quién puede ser este el afortunado de semejante premio? Javier contestó que “estamos seguros un 100% que es de esta zona”. También explicó que al recibir la tarjeta ganadora y dividir el reparto del premio, le correspondería a la agencia el 1% del pozo acumulado.

Por último, el agenciero trató de imaginar qué haría si recibiera un premio millonario como éste. “Pero primero iría de viaje. Y después, una vez sentadito donde tenga que estar, vería qué hago con semejante cantidad de plata”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja.