Un insólito episodio se registró en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde una mujer de 37 años terminó detenida luego de que personal del lugar descubró que se hacía pasar por trabajadora del área de salud dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió en el interior del principal centro sanitario de la provincia y fue advertido cuando un médico del hospital comenzó a tener inconvenientes con la mujer al notar irregularidades en su presencia dentro del lugar. La situación generó sospechas entre el personal y motivó la intervención de efectivos policiales.

Según informaron fuentes del caso, tras recibir el aviso los uniformados se dirigieron al hospital para verificar lo sucedido. En ese momento también tomó intervención la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Germán Cuk, quien se hizo presente en el establecimiento para interiorizarse de lo ocurrido.

Luego de las primeras averiguaciones, los efectivos se dirigieron hasta el primer piso del hospital, donde se encontraba la sospechosa. Allí identificaron a la mujer como Mariana Jaqueline Vega Salinas, de 37 años.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir durante el procedimiento, la mujer se encontraba en el sector de guardia del hospital y se presentaba ante el personal como integrante del área de salud. Esa situación generó un entredicho con uno de los médicos que presta servicios en el lugar, quien advirtió que la mujer no formaba parte del equipo sanitario.

Cuando fue entrevistada por los efectivos policiales, Vega Salinas manifestó que se encontraba en el hospital realizando masajes, aunque no pudo acreditar ningún tipo de vínculo laboral ni autorización para desempeñar tareas dentro del establecimiento.

Ante esta situación, el ayudante fiscal interviniente dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y ordenó la aprehensión de la mujer por el delito de usurpación de título, previsto en el artículo 247 del Código Penal, que sanciona a quienes se atribuyen públicamente una profesión o función sin contar con la habilitación correspondiente. Trascendió una versión de que la mujer se hizo pasar por enfermera para que atiendan con rapidez a un familiar.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a sede policial para continuar con las actuaciones de rigor y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se abrió el legajo judicial correspondiente.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que ahora se buscará determinar cuánto tiempo llevaba la sospechosa presentándose dentro del hospital bajo esa supuesta función y si había protagonizado situaciones similares en otras dependencias del centro de salud.

El episodio generó sorpresa entre trabajadores y pacientes del Hospital Rawson, uno de los establecimientos sanitarios más importantes de la provincia, debido a que la mujer logró ingresar y desenvolverse dentro del edificio simulando formar parte del personal médico.

La causa continuará su curso en el sistema de Flagrancia, donde se evaluará la situación procesal de la acusada.