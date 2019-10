Detuvieron al ex jefe de la Policía de Santa Fe para que cumpla un condena por encubrimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex jefe de Policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli, fue detenido esta tarde por Gendarmería a requerimiento del tribunal que lo condenó por encubrimiento de un narco, informaron fuentes de la fuerza de seguridad. Tognoli fue aprehendido en la vivienda de su suegra en la ciudad de Santa Fe, donde reside, luego de que el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de esa ciudad solicitara su arresto para cumplir con una sentencia. El 25 de septiembre último, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo por el cual el ex jefe policial fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un narco que también cumple prisión y declaró “inadmisible” un recurso de queja interpuesto por la defensa, a cargo del abogado Néstor Oroño. Tras la resolución de la Corte, el Tribunal santafesino que lo condenó libró una orden de captura que se efectivizó esta tarde. El defensor del ex jefe policial había solicitado que se revocara esa orden firmada el viernes pasado, pero el pedido fue rechazado. Oroño argumentó que su cliente debe permanecer en libertad porque ya cumplió más de las dos terceras partes de la condena al permanecer 5 años y 3 meses en prisión domiciliaria por una causa federal de Rosario, en la que resultó absuelto. Tognoli estuvo detenido ese tiempo con prisión preventiva por presunto encubrimiento de un narco del sur santafesino, pero fue absuelto el año pasado en ese caso por el beneficio de la duda. En cambio, el 27 de febrero de 2015, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo encontró responsable de encubrimiento triplemente agravado a un narco llamado Daniel “Tuerto” Mendoza, a quien le descubrieron una cocina de cocaína en el barrio Colastiné de esa ciudad. Junto a Tognoli, fue condenado el ex subjefe de Inteligencia de la División Drogas Peligrosas de la Policía santafesina, José Luis Baella, a cinco años de reclusión y un remisero identificado como Fernando Torres, vinculado a la organización del “Tuerto”, a cuatro años. Por su parte, Mendoza recibió una pena a seis años de cárcel por tráfico de estupefacientes en otro expediente. La Justicia señaló que Tognoli y Baella “ayudaron a Mendoza a eludir las investigaciones del Poder Judicial y de la Fiscalía entre el 3 de marzo de 2011 y el 25 de agosto de ese año”. Además, el fallo indicó que “conocían la actividad ilícita” de Mendoza, que había sido denunciado por la madre de un adicto e integrante de una ONG, Norma Castaño, ante el propio jefe policial, que entonces estaba a cargo de la Brigada de Drogas Peligrosas de Santa Fe.