Deuda: el FMI evita hablar del default de Argentina y mantiene expectativa por la negociación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evitó este jueves hablar sobre el default en el que Argentina caerá este viernes si no paga intereses por u$s 500 millones y planteó que mantiene la expectativa en que el Gobierno y los acreedores externos lleguen a un pronto acuerdo para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera.

Así lo indicó el portavoz del FMI, Gerry Rice, en su habitual conferencia de prensa quincenal desde Washington, que por la pandemia de coronavirus se realiza de manera virtual.

Ante preguntas de medios argentinos, entre ellos El Cronista, sobre la reacción del organismo sobre el que será el noveno default en la historia del país, Rice acotó: "No quisiera especular sobre el resultado de las negociaciones".

Insistió en que las negociaciones para reestructurar la deuda argentina por u$s 65.000 millones "son un tema bilateral" entre el Gobierno y los tenedores de bonos, y que el FMI no participa del proceso "tal como es tradición y se aplica a todos los países".

Rice remarcó que en el organismo que dirige Kristalina Georgieva están "alentados por la voluntad de ambas partes (por el Gobierno y los bonistas) en seguir intercambiando para llegar a un acuerdo".

"Seguimos esperando que pueda alcanzarse un acuerdo que permita a Argentina abrir un sendero sostenible a futuro", remarcó el funcionario del FMI.

