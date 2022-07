Bomberos luchan contra el fuego en el Parque Presidente Sarmiento

El Parque Presidente Sarmiento, en el departamento Zonda, sufrió el segundo incendio devastador en diez días, pero esta vez no empezó en la misma área protegida, sino en un terreno de alrededores.

De acuerdo con las investigaciones que realizaron las autoridades gubernamentales y del área de seguridad, el foco comenzó en un terreno al oeste de la calle Las Moras y el origen habría sido una negligencia humana. Pero el viento Zonda que sopló durante todo el día, alcanzando ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, terminó funcionando como un “motor” para esparcir las llamas, que rápidamente llegaron a la reserva natural.

Este es el segundo incendio en diez días que sufre el Parque Presidente Sarmiento. El primero sucedió el pasado 27 de junio y afectó cerca de 40 hectáreas llenas de cañaverales y totorales, además de fauna del lugar. Desde la Secretaría de Ambiente dijeron que tras los daños, el parque demoraría al menos un año en recuperarse.

El incendio de ayer fue todavía peor. El responsable del área, Cristian Piedrahita, indicó en las primeras horas de la tarde que “se quemó gran cantidad de hectáreas. Este incendio es mucho más grave y más grande que el de la vez pasada”. Mientras, vecinos del departamento zondino indicaron en diálogo con DIARIO HUARPE que el frente del fuego en un momento pasaba los cuatro kilómetros y el trabajo de nueve dotaciones de bomberos resultó escaso ante las inmensas llamas que consumieron todo a su paso.

La situación fue empeorando con el paso de las horas y el cambio de viento hacia el sector sur tampoco ayudó. Es que el fuego y el humo obligaron a las autoridades a cortar el paso en el Puente Blanco de Zonda y algunas familias tuvieron que ser evacuadas en el Loteo Recabarren, principalmente por precaución.

Preocupado por todo esto, el gobernador Sergio Uñac se trasladó hacia el departamento para analizar in situ los daños y las posibles consecuencias. En declaraciones a la prensa, dijo: “Me acabo de constituir en Zonda. Hay un incendio de una magnitud inusitada. La situación estaría mucho más controlada, pero queda un foco de incendio que preocupa. Quiero agradecer a los intendentes que mandaron camiones para ayudar a combatir el fuego”.

A la vez, el primer mandatario confirmó que cinco familias fueron evacuadas, pero que no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas. No obstante, las pérdidas en el Parque Presidente Sarmiento son importantes. “Estamos trabajando fuertemente con la Policía y los bomberos para tratar de controlar el fuego y que no afecte viviendas. La zona es muy peligrosa por el humo que hay, por eso le pedimos a todos que tengan cuidado”, señaló el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga.