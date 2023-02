Cada 4 de febrero se conmemora el día internacional de la segunda enfermedad que más muertes causa en el mundo, con el objetivo de prevenir y generar conciencia. En registros del Observatorio Global del Cáncer, en Argentina, en 2020, se registraron 130.878 casos de cáncer. Según los estudios realizados, los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, el de colon y el de pulmones. En datos del Ministerio de Salud, en la provincia al 2019 se registraron 13.495 consultas, siendo el mayor porcentaje las de mujeres.

El momento de diagnóstico de la enfermedad para un paciente, siempre es una realidad difícil de aceptar, sobre todo ante la desinformación y los fantasmas que giran en torno al cáncer. Acá es donde entra en juego la labor de la psicooncología, la rama de la psicología que trabaja para ayudar a la aceptación y el tránsito por la enfermedad, no solo en el paciente, sino también para los familiares.

“La psicooncologia es una especialidad de la psicología que se dedica fundamentalmente a poder contener y acompañar a un paciente oncológico y su familia durante todo el proceso que le lleve transitar la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y un posible deceso ofreciendo herramientas y técnicas de contención en todo el proceso para que se pueda asimilar de una manera más saludable”, explicó a DIARIO HUARPE, Florencia Peña, la única psicooncóloga del Hospital Marcial Quiroga.

Según mencionó Peña, son pocos en el mundo quienes eligen tomar el desafío de formarse para acompañar a los pacientes de una de las enfermedades más dura. “Fue acompañando a mi papá, que era oncólogo, en sus visitas domiciliarias el puntapié inicial en donde me di cuenta de que quería hacer esto”, recordó la profesional que hace 13 años trabaja junto a todo el equipo del servicio de oncología del nosocomio, y quien fundó, junto al doctor Jorge Peña, la unidad de cuidados paliativos.

Lo que para algunos puede ser una difícil tarea, para Florencia Peña, más que un trabajo, es una vocación donde le tocó compartir momentos muy duros al lado del paciente, en donde parte de su labor es trabajar el tema de la muerte. “Hay que acompañar muchas veces el proceso de pérdida para la familia y el de partida al paciente, brindándoles no solo el sostén sino también las herramientas que pueden llegar a ayudarlo a pensar en la situación desde otro lugar”.

“Cuando nos enfermamos o nos toca vivir situaciones duras y que nos toman por sorpresa, nuestra vida cambia rotundamente de un día para el otro. Dejamos de hacer y de sentir de la misma forma y un poco el objetivo es acompañar ese cambio permitiendo que todo lo que vayamos incluyendo sean conductas y emociones que nos hagan pasar el proceso de manera saludable, sostenida e integrando a la muerte, como algo natural de la vida”, aseguró la psicooncóloga.

La historia que la hace continuar

El largo recorrido en la profesión hizo que Peña junte gran cantidad de historias, pero hay una a la que ella dice siempre regresar cuando los días se vuelven complicados y las fuerzas flaquean. “Fue unos de los primeros procesos de muerte que me tocó acompañar. Ella era una chica muy, muy, jovencita. Junto al oncólogo estuvimos durante todo el tratamiento, pero llegó el momento en donde ya no había tratamiento y el deterioro era evidente”, contó.

“La acompañamos a la habitación y nos despedimos para dejarla junto a su familia. A ella le quedaban unos días. Tuvimos previo una charla enriquecedora, donde ella preguntó si era el momento de despedirse y le dijimos, sí, es el momento”, explicó

En los días siguientes, Peña contó que la paciente tuvo la oportunidad de despedirse de su familia, de compartir una merienda con ellos, cumplir algunos deseos que tenía para el momento final y expresar lo que ella necesitaba en ese momento.

Al momento de tener que hacerle frente a este tipo de situaciones, la profesional dijo que existe un mecanismo que tienen todos aquellos que trabajan en la salud que se llama disociación. “Nosotros entendemos que la situación es del otro y que empáticamente me transforma, me transciende y me circula, pero es del otro, no mía. Por otro lado, me refugio mucho en mi familia y en los momentos de compartir y en cultivar todo aquello que me gusta y me brinda paz”.

Finalmente, la psicooncóloga explicó que aún queda un largo camino por hacer en torno a la enfermedad y su rol en la sociedad. Los tabúes y la falta de información hacen que muchas veces se cometan errores al momento de tratar con un paciente que está atravesando por la enfermedad. "Son tiempos de muchos cambios y el rol de la familia y los amigos es de acompañar, nunca hay que minimizar lo que siente o tiene ganas de expresar la persona. Si quiere llorar hay que dejarlo y después proponer alguna actividad con lo que se sienta cómoda y pueda despejarse".

El cáncer en números

En Argentina, para el 2020 se registraron 130.878 casos siendo el cáncer de mamas con 22.024 casos, la mayoría de ellos en mujeres representando el con el 16,8% de todos. En segundo lugar, se ubicó el cáncer colorrectal, con 15.895 casos nuevos, representando el 12,1% del total y, en tercero, el cáncer de pulmón, con 12.110 casos nuevos, que concentran el 9,3% del total de tumores.

se calcula que 1 de cada 5 hombres y 1 cada 6 mujeres en el mundo tendrán cáncer a lo largo de su vida.

Se estima que 1 cada 8 hombres y 1 cada 11 mujeres morirán por esta enfermedad.

Durante el 2020 hubo 19,3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes por cáncer.

Para 2040 se espera que el número de casos nuevos de cáncer en el mundo se eleve a 30 millones.

Se estima que el 70% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos a medios y los factores de riesgo son: ingesta desmedida de alcohol, sobrepeso y obesidad, baja actividad física, tabaquismo, exposición a radiación ionizante.