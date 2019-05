Dicen que Hollywood Park ya tuvo un problema con la Montaña Rusa

Una joven sanjuanina contó a través de su cuenta personal de Facebook que hace tres semanas tuvo una mala experiencia con un juego en el parque de diversiones ubicado en Rivadavia. Esto lo hizo luego de que trascendiera en los medios la rotura del Discovery, que dejó como saldo a 31 personas atrapadas durante cinco horas a 40 metros de altura.

Carla Dallazuana expresó que se subió a la Montaña Rusa y que no la pasó bien. La joven lanzó fuertes críticas a los encargados de Hollywood Park y a las autoridades. “Fui a este parque de diversiones en San Juan hace tres semanas. Subimos a la montaña rusa y cuando estábamos arriba el carrito se frenó”, contó la joven. “Tuvo que subir uno de los empleados a empujarlo”, añadió luego.

No es solo un juego, todos los juegos necesitan cambios y que haya un personal especializado que controle”, dijo después. “Increíble que habiliten algo así, están esperando que haya una tragedia, como siempre. Desde mi experiencia no voy más, pero eso no soluciona el problema de raíz”, concluyó.