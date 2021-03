Dicen que sus casas del IPV tienen problemas estructurales: el organismo pide que denuncien

Cerca de 70 familias que viven en el barrio Conjunto 7 en La Bebida, Rivadavia, aseguran que sus casas tienen problemas estructurales. Las mismas son del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y fueron entregadas el pasado 2 de mayo de 2019. Las casas fueron construidas en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas de Techo Digno que lanzó la gestión de Mauricio Macri. Los vecinos comentaron que algunos daños fueron reportados a las autoridades, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, en el organismo sostienen que deben hacer la denuncia formal.

Deolinda Hernández explicó a DIARIO HUARPE que las casas no tienen cimiento y cuando intentan clavar un clavo en la pared se les cae el revoque. Además señaló que muchos vecinos sufrieron filtraciones con las últimas lluvias que azotaron la provincia. La mujer está preocupada porque a medida que pasa el tiempo las construcciones se van deteriorando con mayor intensidad.

En ese mismo sentido está Roxana Carrizo. La joven vive en la manzana “F” de ese barrio, pero las condiciones generales de su casa no distan del resto. La mujer comenzó con el cierre perimetral del fondo y descubrió que las columnas estaban corridas del plano original de la obra. Esta situación le fue advertida por un albañil y también decidió hacer el reclamo ante las autoridades debido a que la estructura de su vivienda estaba ladeada.

Foto: Mariano Martín DIARIO HUARPE.

Marcelo Yornet, director del IPV, explicó que los vecinos deben denunciar esta situación ante el organismo. De ahí se correrá traslado del expediente para que los inspectores hagan las observaciones pertinentes sobre lo estructural.

El funcionario destacó que hay distintas formas de hacer el cimiento, pero dijo que es imposible que una casa no cuente con esto. “Hay distintos tipos de fundación. Ninguna casa puede estar construida sin cimiento, pero varían con respecto a donde están ubicadas esas viviendas”, relató.

Foto: Mariano Martín DIARIO HUARPE.

El director aseguró que la empresa que construyó las viviendas dio un plazo de seis meses de garantía. En el supuesto de comprobar esas deficiencias técnicas buscarán los medios para saldar esos vicios en la obra. Señaló que tanto las filtraciones como los desmoronamientos no constituyen defectos en la construcción.

Muchos vecinos sostienen que perdieron sus puestos de trabajo por la pandemia de coronavirus. Esto derivó en que se atrasaran con las cuotas. Según contó Hilda Susana Cegada esta situación se viene repitiendo desde mayo del año pasado. Actualmente la cuota ronda entre los $4.300 a $5.800, en el caso de los dúplex.

“Nosotros no es que no queramos pagar, muchas veces no podemos porque nos quedamos sin trabajo y se nos hace difícil”, explicó Cegada.