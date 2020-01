Dictan prisión preventiva para un hombre acusado de abusar de la hija adolescente de su pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 37 años fue imputado hoy en Rosario por abuso sexual con acceso carnal de una hija de su pareja, una adolescente de 14 años con la que convivía en el mismo domicilio, hecho que fue denunciado por la propia víctima a través de una red social, informaron hoy fuentes judiciales.



La fiscal de la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Carla Cerliani, acusó a Diego G. (37) del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por “estar la menor bajo su guarda”.



Según la acusación, el hecho ocurrió los primeros días del mes de enero en el domicilio que el imputado comparte con su pareja y sus dos sus hijas, entre ellas la víctima del abuso.



Durante una audiencia, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza de primera instancia, Isabel Más Varela, aceptó la imputación y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el hombre.



La denuncia fue realizada por una tía de la víctima el sábado pasado en la Comisaría de la Mujer, precisaron voceros del caso.



El acusado fue detenido el lunes por la Policía, quien también se llevó de la vivienda -en la zona oeste- a la madre de la adolescente, a quien familiares y vecinos acusan de “entregar” la chica a su pareja.



La propia víctima realizó un posteo en su cuenta del Facebook denunciando el hecho por el que hoy fue imputado la pareja de su madre.



“Esta persona la cagaba a trompadas a mi hermanita cuando era yo la que la tenía que cuidar, porque ella (por la madre) se iba y nos dejaba solos”, posteó la adolescente.



“Nos llenó la cabeza -continúa el texto- hablando mal de mi viejo, diciendo que mi viejo me quiso violar, cuando el que me violó fue el macho de ella”.



Por último, la víctima señaló que “esa persona es el tipo de madre que no quiere a sus hijos porque si los quisiera no hubiese dejado que esto pase”.



Según la Justicia local, en esta instancia del proceso existe evidencia suficiente del delito denunciado para dictarle la prisión preventiva por 90 días al Diego G., el acusado.